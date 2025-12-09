زيادة عدد الضحايا إلى 14 طفلًا في الجريمة الأخلاقية بالمدرسة الدولية بالإسكندرية

كشفت هيئة الدفاع عن ضحايا واقعة الاعتداء داخل المدرسة الدولية بالإسكندرية عن تطور جديد في ملف القضية، وذلك قبل انعقاد ثاني جلسات محاكمة المتهم أمام محكمة جنايات الإسكندرية، حيث أعلنت عن ارتفاع عدد الأطفال الضحايا إلى 14 طفلًا بعد تقدم 5 أسر جديدة ببلاغات رسمية ضد المتهم خلال الساعات الماضية.

وأوضح محامو الدفاع أن البلاغات الجديدة تضمنت شهادات تفصيلية من الأسر حول وقائع مشابهة لما سبق توثيقه في محاضر التحقيق، مما يعزز بحسب وصفهم النمط الإجرامي الذي تتكشف خيوطه يوماً بعد يوم.

وأكدوا أن انضمام الضحايا الجدد إلى القضية يعكس حجم المعاناة التي عاشتها الأسر، مشيرين إلى أن فريق الدفاع يعمل على ضم البلاغات الجديدة لملف القضية بشكل عاجل قبل الجلسة المرتقبة.