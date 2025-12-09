محافظ دمياط يستقبل سفير لاتڤيا لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين



استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه، السفير اندريس رازانس سفير جمهورية لاتڤيا لدى القاهرة .

حيث جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط

وفى مستهل اللقاء، رحب " الدكتور أيمن الشهابى " بسفير لاتڤيا على أرض محافظة دمياط ، وأكد أن دمياط تمتع بمقومات طبيعية و صناعية وتجارية فريدة ، لافتًا إلى تميزها بعدد من الصناعات أبرزها الأثاث والحلويات ، صناعات الألبان والأجبان ، علاوة على اشتهارها بمهنة الصيد نظرًا لتمتع المحافظة بمساحات مائية متنوعة " البحر المتوسط، نهر النيل، بحيرة المنزلة " ، و وجود ثلثى أسطول الصيد المصرى بها ، واشتهارها بصناعات السفن واليخوت ،هذا إلى جانب تميزها على الجانب السياحي و وجود مدينة رأس البر التى تتميز ببقعة سياحية فريدة عند التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط ، والذى جعلها مقصد للزائرين ليس فقط من داخل مصر وإنما خارجها أيضًا ، وعلى الصعيد التجارى ، أشار " محافظ دمياط " إلى تمتع المحافظة بوجود ميناء دمياط ، حيث استعرض أبرز ما شهده الميناء من تطورات قوية جعلته من أهم الموانئ بحوض البحر المتوسط ، بالإضافة إلى وجود منطقة حرة عامة بها شركات ومصانع ضخمة وعالمية بنسبة أشغال 100% .

فيما وقد بحث محافظ دمياط وسفير لاتڤيا آليات مد جسور التواصل والتعاون المشترك بين الجانبين، خاصةً مع وجود مقومات عديدة مشتركة للبلدين ، والذى يعزز أهداف الشراكة لدعم القطاع الاقتصادي ، حيث جاء من أبرز ما تم مناقشته ، آليات دعم خطة المحافظة لتعزيز صناعات الأسماك ، للاستفادة من هذه المقومات الضخمة ، و آيضاً سُبل تعزيز التعاون التجارى ، هذا إلى جانب مناقشة خطط التعاون بين الجانبين لدعم صناعة الأثاث التى يتميز بها الجانبين، وعلى هذا الصعيد،، أكد " المحافظ " أن دمياط تحظى بشهرة واسعة بهذا المجال ، علاوة على تميز أبنائها بالمهارة المتميزة بالصناعة ، و أوضح أن هناك جهود كبيرة وذلك لمواكبة التطورات المتلاحقة بالصناعة ، من خلال الاهتمام أولاً بالتعليم الصناعى لإعداد جيل قادر على مواكبة هذه التطورات والتكنولوجيا الحديثة ، و أيضًا الاهتمام بفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات دمياط على الصعيدين المحلى والدولى ، واتفق الجانبان على البدء في إجراءات إقامة معرض بدمياط لجلب منتجين الأخشاب بلاتڤيا، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بدمياط، لتصبح نقطة انطلاق تعاون اقتصادي وتجارى مما يساهم فى دعم الصناع بالمحافظة وتوفير المواد الخام المستخدمة بصناعة الأثاث،.

و صرح " الدكتور أيمن الشهابى " أن دمياط ولاتڤيا لديهما مقومات متشابهة الأمر الذى يُعزز من تنفيذ نموذج شراكة متميزة وناجحة ، ودعا السفير إلى زيارة دمياط مرة أخرى وإجراء جولة بها للتعرف على هذه المقومات و تعزيز التعاون.

ومن جانبه،، أعرب السفير رازانس عن سعادته بزيارته الأولى لمحافظة دمياط، معربًا أيضًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم المجالات المختلفة مما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلدين.

وفى ختام اللقاء تبادل محافظ دمياط و سفير لاتڤيا الدروع والهدايا التذكارية تقديرًا لهذا التعاون.