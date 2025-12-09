قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الجيش الأوكراني يستهدف مدينة سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، أن التطورات الميدانية في أوكرانيا تشهد تغيرات ملحوظة، أبرزها إعلان الجيش الأوكراني بدء انسحاب تكتيكي من محور باكروفسك.

 وأوضح خلال رسالة على الهواء، نقلا عن اللواء السابع المحمول جوا أن هذا الانسحاب جاء بهدف حماية القوات من الوقوع في الأسر أو التعرض لاستهداف مباشر من قبل القوات الروسية التي تحاول تطويق الوحدات الأوكرانية في ذلك المحور.

 وأضاف أن هذا التحرك يُعدّ جزءاً من إعادة تموضع أوسع تهدف إلى تقليل الخسائر وتعزيز القدرة الدفاعية في المناطق الأكثر عرضة للتقدم الروسي.

وأشار مناف إلى أن أجهزة الأمن الخاصة الأوكرانية والاستخبارات العسكرية بدأت خلال الساعات الماضية تنفيذ سلسلة هجمات واسعة داخل شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية، مشيرا إلى أن الهجمات تركزت في مدينتي سيفاستوبول وسيمفروبول، إضافة إلى مناطق أخرى متفرقة، وذلك في إطار استراتيجية أوكرانية تهدف إلى استهداف البنية العسكرية الروسية وإرباك تمركزات القوات هناك. كما لفت إلى أن هذه العمليات تُعدّ من أكبر الضربات التي تنفذها كييف في القرم منذ أشهر.

أوكرانيا كييف الحرب الروسية الأوكرانية روسيا

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

حسين لبيب

إعلامي يكشف اقتراح جديد من حسين لبيب بشأن الأزمة المالية لـ الزمالك

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام يستدعي مسئول إدارة حساب خالد طلعت بسبب شكوى نادي الزمالك

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ومصر اليوم في كأس العرب 2025

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

