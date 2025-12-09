سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

يواصل عدد كبير من المواطنين متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة مع تزايد الاهتمام من جانب المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن أفضل توقيت للشراء، وسط تقلبات الاقتصاد المحلي والعالمي.

سعر الذهب في مصر

يشهد سوق الذهب حالة من الترقب في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، بينما يظل عيار 21 الأكثر تداولا داخل السوق باعتباره الأداة الادخارية الأبرز لدى الأسر لما يتميز به من اعتدال في السعر وارتفاع في الطلب.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

24 6425 جنيها 6400 جنيه

22 5890 جنيها 5865 جنيها

21 5620 جنيها 5600 جنيه

18 4815 جنيها 4800 جنيه

14 3745 جنيها 3735 جنيها

12 3210 جنيهات 3200 جنيه

الأونصة 199775 جنيها 199060 جنيها

الجنيه الذهب 44960 جنيها 44800 جنيه

الأونصة بالدولار 4201.15 دولار

اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة

يشير المتعاملون في سوق الذهب إلى أن التراجع النسبي في الاسعار يعكس قدرا من التوازن بين العرض والطلب، بينما يوضح خبراء الاقتصاد أن تحركات الأونصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار وسياسات الفائدة في البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي تعد من اهم العوامل المؤثرة في تحديد اتجاهات الاسعار.

اسعار الذهب اليوم في مصر

استمرار تحركات أسعار الذهب

ويرجح محللون استمرار تحركات الذهب على المدى القريب وفقا للسياسة النقدية الأمريكية، مع حفاظ المعدن الأصفر على جاذبيته كملاذ ادخاري واستثماري، كما يتوقع الخبراء زيادة في الطلب المحلي خلال الفترات المقبلة بما قد يدعم أسعار الذهب داخل السوق.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر وتأثيره على السوق

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 21 في المئة على الإيداع و22 في المئة على الإقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم، وهو قرار يعكس تقييما دقيقا لمؤشرات التضخم.

وساهم هذا التثبيت في تهدئة الطلب على الذهب مع انخفاض تكلفة الأموال وتغير توجهات المستثمرين.

وتظل أسعار الذهب محليا مرتبطة بمجموعة من العوامل تشمل سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب المحلي بالإضافة الى تطورات بورصة المعادن العالمية التي تعد المرجع الأساسي في تحديد اتجاهات السوق.

سعر الذهب عالميا وتداعيات تصريحات الفيدرالي الأمريكي

تتحرك أسعار الذهب عالميا في نطاق مدعوم بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس، رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الاسعار عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025.

وتبقى الأونصة العالمية العامل الرئيسي في تحديد مسار أسعار الذهب داخل الأسواق الإقليمية.

ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ينتظر المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 9 و10 ديسمبر لتحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما اذا كان البنك سيواصل التشديد ام يتجه الى تثبيت الفائدة.