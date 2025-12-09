قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول .. منتخب الأردن يتقدم على مصر ببطولة كأس العرب
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يواصل عدد كبير من المواطنين متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة مع تزايد الاهتمام من جانب المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن أفضل توقيت للشراء، وسط تقلبات الاقتصاد المحلي والعالمي.

سعر الذهب في مصر

يشهد سوق الذهب حالة من الترقب في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، بينما يظل عيار 21 الأكثر تداولا داخل السوق باعتباره الأداة الادخارية الأبرز لدى الأسر لما يتميز به من اعتدال في السعر وارتفاع في الطلب.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب  سعر البيع  سعر الشراء
24  6425 جنيها  6400 جنيه
22  5890 جنيها  5865 جنيها
21  5620 جنيها  5600 جنيه
18  4815 جنيها  4800 جنيه
14  3745 جنيها  3735 جنيها
12  3210 جنيهات  3200 جنيه
الأونصة  199775 جنيها  199060 جنيها
الجنيه الذهب  44960 جنيها  44800 جنيه
الأونصة بالدولار  4201.15 دولار

اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة

يشير المتعاملون في سوق الذهب إلى أن التراجع النسبي في الاسعار يعكس قدرا من التوازن بين العرض والطلب، بينما يوضح خبراء الاقتصاد أن تحركات الأونصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار وسياسات الفائدة في البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي تعد من اهم العوامل المؤثرة في تحديد اتجاهات الاسعار.

اسعار الذهب اليوم في مصر

استمرار تحركات أسعار الذهب

ويرجح محللون استمرار تحركات الذهب على المدى القريب وفقا للسياسة النقدية الأمريكية، مع حفاظ المعدن الأصفر على جاذبيته كملاذ ادخاري واستثماري، كما يتوقع الخبراء زيادة في الطلب المحلي خلال الفترات المقبلة بما قد يدعم أسعار الذهب داخل السوق.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر وتأثيره على السوق

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 21 في المئة على الإيداع و22 في المئة على الإقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم، وهو قرار يعكس تقييما دقيقا لمؤشرات التضخم. 

وساهم هذا التثبيت في تهدئة الطلب على الذهب مع انخفاض تكلفة الأموال وتغير توجهات المستثمرين.

وتظل أسعار الذهب محليا مرتبطة بمجموعة من العوامل تشمل سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب المحلي بالإضافة الى تطورات بورصة المعادن العالمية التي تعد المرجع الأساسي في تحديد اتجاهات السوق.

سعر الذهب عالميا وتداعيات تصريحات الفيدرالي الأمريكي

تتحرك أسعار الذهب عالميا في نطاق مدعوم بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس، رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الاسعار عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025. 

وتبقى الأونصة العالمية العامل الرئيسي في تحديد مسار أسعار الذهب داخل الأسواق الإقليمية.

ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ينتظر المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 9 و10 ديسمبر لتحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما اذا كان البنك سيواصل التشديد ام يتجه الى تثبيت الفائدة.

سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم الذهب اليوم سوق الذهب عيار 21 الأكثر تداولا اسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ليفربول

مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

ترشيحاتنا

جيسيكا حسام الدين

جيسيكا حسام الدين تنتهي من تصوير اندر ايدج و32b يفتتح سلسلة عروضه العالمية في قرطاج

نقابة المهن التمثيلية

تركت إرثا فنيا وتربويا عظيما .. المهن التمثيلية تنعى منى صادق

نيكولا خوري وثريا بغدادي

تستحق تقديمها في عمل سينمائي| نيكولا خوري : ثريا بغدادي شخصية استثنائية .. خاص

بالصور

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارس

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..
مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..
مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..

5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

مشروبات للتدفئة في الشتاء
مشروبات للتدفئة في الشتاء
مشروبات للتدفئة في الشتاء

حلويات الشتاء.. طاقة دافئة في ليلة باردة أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد