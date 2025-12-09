قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أزمة قلبية مفاجئة للاعب دير مواس داخل الملعب.. ووزير الرياضة يتدخل فورًا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

تعرض اللاعب طارق صدقي، لاعب مركز شباب دير مواس، خلال مباراة كرة القدم التي جمعت مركز شباب مغاغة ومركز شباب دير مواس ضمن منافسات الدرجة الرابعة على ملعب استاد مغاغة، لوعكة صحية مفاجئة تمثلت في توقف بعضلة القلب، حيث تدخل الطاقم الطبي فوراً وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي له، مما أدى إلى استجابة الحالة بشكل ناجح.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة الطبية العليا بالوزارة بمتابعة حالة اللاعب وتذليل جميع المعوقات المتعلقة بعلاجه، مؤكداً أنه تم مراجعة الكود الطبي المطبق مع الأندية المشاركة، وكذلك السجلات الطبية للفرق لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الطبية المنظمة.

كما تم التواصل مع هيئة الإسعاف المصرية التي أكدت تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للاعب داخل الملعب فور تعرضه للإصابة، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وتتابع الوزارة حالة اللاعب لحين الاطمئنان الكامل على سلامته، مع التأكيد على استمرار تطبيق أعلى معايير السلامة والرعاية الطبية في مختلف البطولات والمسابقات.

