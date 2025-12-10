قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 سنوات من العطاء .. «سون» يُودّع جماهير توتنهام بعد رحيله للدوري الأمريكي
6 ساعات من الجحيم.. 7 طائرات أوكرانية تخترق أجواء موسكو قبل إسقاطها
الإعلان الرسمي قريبًا.. أشرف صبحي يُطمئن جماهير الزمالك: أزمة الأرض على وشك الحل
رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان
أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف
طقس الأربعاء .. الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق
مصر تعود بقوة لغرب إفريقيا .. مركز طبي مصري يُصبح علامة فارقة في جامبيا | تفاصيل
شبح الإقالة.. «أبومسلم»: حسام حسن تجنّب كأس العرب خوفًا من الإخفاق والضغوط
«لجأنا إليك ولم تفعل شيئًا».. حلمي طولان يُثير الجدل بعد خروج مصر من كأس العرب
محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة
حكم الكسل عن صلاة الفجر بسبب البرد

حكم الكسل عن صلاة الفجر بسبب البرد ؟.. الصلاة فريضة على كل المسلمين، فهى من العبادات والطاعات التي لا تسقط عن الإنسان بأي عذر، لذا عليه أن يحرص على أدائها، فجيب على الإنسان أن يبادر لأداء الصلاة فور سماع الأذان، فهي أفضل الطرق للتغلب على التكاسل عن الصلاة، منوهًا إلى أنه مع الوقت سيسهل على الشخص أداء الصلاة، وبالتعود سيزول التكاسل عنها، فلا يوجد اختراع يجعل الشخص يقوم للصلاة رغمًا عنه، وإنما لا بد أن يكون بداخله وازع داخلي ودعوة من نفسه، وبالتعود، ولا بد على الإنسان أن يعود نفسه ويعاهدها على الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وأداء العبادات والطاعات قدر المستطاع واجتناب نواهيه.

حكم الكسل عن صلاة الفجر بسبب البرد

الفرائض التي فرضت على المسلمين فرضت على قدرة أقلنا همة، فحين فرض الله الخمسة فروض فيستطيع فعله أقلنا همة وأقلنا إيمانًا وأقلنا إقبالًا على الله، وإلا لم تكن فرضًا، ولذا شرع السنن للهمم الأعلى، فالفرائض والأركان مفروضة على أقلنا همة، و "الأجر على قدر المشقة" فضلاً عن اصباغ الوضوء على المكاره ومنها الوضوء رغم البرد، هي مما يرفع الدرجات.

دعاء لعلاج الكسل

عن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

اتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد

ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، سؤال يقول: “أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل علىّ إثم، وأقوم بتغطية رأسي دائما في الشتاء فهل يجوز أن أمسح على غطاء الرأس؟”.

وقال الدكتور علي جمعة رداً على السائلة: "مسح الرأس يكفي شعره أو بعض شعره قدر إصبع، تلبس خوف أو شراب تمسح على طهارة وتبات بيه على طهارة لكن لا تترك الوضوء"، موضحاً أن الصلاة هي عماد الدين وهي الإناء الذي يضع فيه التجليات والرحمات ولا يجب التكاسل عنها بسبب البرد أو خلافه لأنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.

وأشار جمعة خلال برنامج “والله أعلم”، إلى أن أحد مكفرات الذنوب الوضوء على المكاره، ومنها الوضوء في البرد الشديد طاعة لله وامتثالاً لأمره فيمن علي من بركاته ورحماته وفضله.

حكم الكسل عن صلاة الفجر بسبب البرد حكم الكسل عن صلاة الفجر دعاء لعلاج الكسل اتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد

