تشكيل الجزائر والعراق بقمة المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025

كشف الجهازان الفنيان لمنتخبي الجزائر والعراق عن التشكيل الرسمي للقمة المنتظرة التي تقام في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، في مجموعة تضم أيضًا المنتخبين السوداني والبحريني.

التشكيل الرسمي لمنتخب العراق أمام الجزائر

حراسة المرمى: فهد طالب

خط الدفاع: هيثم جبار – سعد ناطق – مناف يونس – حسين علي

خط الوسط: أمجد عطوان – مهند علي – عمار محسن

خط الهجوم: سجاد جاسم – أحمد يحيى – كرار نبيل

التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر أمام العراق

حراسة المرمى: فريد شعّال

خط الدفاع: يوسف عطال – أشرف عبادة – محمد أمين تواجي – هواري بوشي

خط الوسط: فيكتور لكحل – زكريا دراوي – ياسين بنزية

خط الهجوم: عادل بولبينة – ياسين براهيمي – رضوان بركان

يدخل منتخب العراق اللقاء متصدرًا المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول جولتين، ليضمن رسميًا التأهل لربع النهائي، ويسعى اليوم لتأكيد صدارته بالعلامة الكاملة.

أما منتخب الجزائر فيحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويبحث عن حسم بطاقة التأهل؛

الفوز يمنحه الصدارة برصيد 7 نقاط.

التعادل يكفيه للصعود بـ5 نقاط في المركز الثاني.

حتى الخسارة قد لا تمنع تأهله، بشرط ألا تتجاوز الهزيمة أربعة أهداف وألا يحقق السودان فوزًا كبيرًا على البحرين بثلاثة أهداف أو أكثر.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للجزائر بعد تعادل مثير أمام السودان وفوز ثمين على البحرين، بينما يدخل العراق المواجهة بثقة عالية مدعومًا بسلسلة نتائج إيجابية.

نظام التأهل في كأس العرب 2025

تقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على أربع مجموعات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي.

وتعتمد نسخة 2025 على المواجهات المباشرة كمعيار أول في حالات التساوي، قبل الانتقال إلى:

عدد الأهداف المسجلة بين المنتخبات المتساوية

فارق الأهداف العام

عدد الأهداف المسجلة

معيار اللعب النظيف

وألغى الفيفا اللجوء للقرعة، بحيث يتم الاحتكام في النهاية إلى التصنيف الشهري الأخير قبل البطولة لمنح بطاقة التأهل للفريق الأعلى تصنيفًا.