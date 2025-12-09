قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن: إحنا لا حول لنا ولا قوة.. في آخر الصف والله
ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة
الساحل التونسي.. اكتشاف فيروس قا.تل يهدد مزارع القاروص بالبحر المتوسط
عراقي: اتحاد الكرة يخاطب الفيفا اعتراضًا على مباراة دعم المثليين
كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
رسمياً.. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم
إنشاء فرع لـ نادي الزمالك في أسيوط الجديدة
المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري
الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد
دونالد ترامب: بايدن يتحمل أزمة الاقتصاد وحرب أوكرانيا
بإشراف يحيى موسى.. مخطط جديد للجماعة داخل الزنزانة بقيادة أبو بركة وجهاد الحداد | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الجزائر والعراق بقمة المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025

الجزائر والعراق
الجزائر والعراق
حمزة شعيب

 

كشف الجهازان الفنيان لمنتخبي الجزائر والعراق عن التشكيل الرسمي للقمة المنتظرة التي تقام في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، في مجموعة تضم أيضًا المنتخبين السوداني والبحريني.

التشكيل الرسمي لمنتخب العراق أمام الجزائر

حراسة المرمى: فهد طالب

خط الدفاع: هيثم جبار – سعد ناطق – مناف يونس – حسين علي

خط الوسط: أمجد عطوان – مهند علي – عمار محسن

خط الهجوم: سجاد جاسم – أحمد يحيى – كرار نبيل

التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر أمام العراق

حراسة المرمى: فريد شعّال

خط الدفاع: يوسف عطال – أشرف عبادة – محمد أمين تواجي – هواري بوشي

خط الوسط: فيكتور لكحل – زكريا دراوي – ياسين بنزية

خط الهجوم: عادل بولبينة – ياسين براهيمي – رضوان بركان

 

يدخل منتخب العراق اللقاء متصدرًا المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول جولتين، ليضمن رسميًا التأهل لربع النهائي، ويسعى اليوم لتأكيد صدارته بالعلامة الكاملة.

أما منتخب الجزائر فيحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويبحث عن حسم بطاقة التأهل؛

الفوز يمنحه الصدارة برصيد 7 نقاط.

التعادل يكفيه للصعود بـ5 نقاط في المركز الثاني.

حتى الخسارة قد لا تمنع تأهله، بشرط ألا تتجاوز الهزيمة أربعة أهداف وألا يحقق السودان فوزًا كبيرًا على البحرين بثلاثة أهداف أو أكثر.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للجزائر بعد تعادل مثير أمام السودان وفوز ثمين على البحرين، بينما يدخل العراق المواجهة بثقة عالية مدعومًا بسلسلة نتائج إيجابية.

نظام التأهل في كأس العرب 2025

تقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على أربع مجموعات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي.

وتعتمد نسخة 2025 على المواجهات المباشرة كمعيار أول في حالات التساوي، قبل الانتقال إلى:

  • عدد الأهداف المسجلة بين المنتخبات المتساوية
  • فارق الأهداف العام
  • عدد الأهداف المسجلة
  • معيار اللعب النظيف

وألغى الفيفا اللجوء للقرعة، بحيث يتم الاحتكام في النهاية إلى التصنيف الشهري الأخير قبل البطولة لمنح بطاقة التأهل للفريق الأعلى تصنيفًا.

الجزائر العراق كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

ترشيحاتنا

النجمة دوللي شاهين و ابنتها نور مع أوركيد سامي

دوللي شاهين لصدى البلد: أنا مع التربية الحديثة.. والأمومة أهم حاجة عندي (فيديو )

Lupin

نتفليكس تعلن طرح الموسم الرابع من مسلسل Lupin في خريف 2026

آدم ماجد المصري

آدم ماجد المصري يدخل عالم الغناء بـ قلبي قالي

بالصور

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

فيديو

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد