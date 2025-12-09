محافظ القاهرة يبحث مع وفد هواوي تعزيز التعاون في المدن الذكية وتطوير منظومة النقل

التقى محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر ، اليوم الثلاثاء ، وفد شركة "هواوي مصر" برئاسة "ما بن" الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والإتصال الإستراتيجي بالشركة.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مرور 25 عامًا على بدء الشركة أعمالها في مصر، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والشركة في مجال المدن الذكية، ورفع كفاءة منظومة النقل والمواصلات، والمرور والإشارات، ونظام المرور الذكي، ومجالات التدريب.

وضم الوفد رئيس تطوير الأعمال والتعاون الإستراتيجي بشركة "هواوى مصر" جيفرى لي، ورئيس العلاقات الحكومية بالشركة همت منصور، والمدير التنفيذي لأكاديميات "هواوي مصر" أسماء سراج، ورئيس قطاع التعاون التجاري بالشركة ليو جو.