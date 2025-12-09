صوتي راح| أحمد موسى منفعلا: تقييمي للمنتخب صفر في كأس العرب 2025

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على خروج منتخب مصر من الدور الاول في بطولة كأس العرب 2025، قائلا : ": هدي المنتخب صفر في البطولة".



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"منتخب مصر لم يقدم شيء في هذه البطولة والمدرب بيقول محدش ساعدني وأقول له طب روحت ليه ومكنتش روخت أصلا".

وتابع أحمد موسى، أن منتخب مصر بلا دفاع بلا هجوم بلا خط وسط بلا حارس مرمي، مستدركا أن :"منتخب مصر مش عارف يفوز في ماتش واحد في البطولة العربية، والشعب المصري يغلي من أداء المنتخب".

