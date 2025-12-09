قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
بمشاركة اللبنانية لولا جفان.. أحمد سعد يستعد لإحياء أضخم حفلات العبور الأحد المقبل |صور
متحدث الحكومة: تطوير منطقة الأهرامات يمتد من مطار سفنكس حتى دهشور بالتنسيق مع اليونسكو
مناقشات مستمرة.. السفير الأمريكي بأنقرة: «إس-400» لم يعد عائقًا أمام مقاتلات «إف-35» التركية
ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد يفوز 3-2 على ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
موناكو الفرنسي يقتنص فوزًا ثمينًا من جلطة سراي في ليلة مثيرة بالدوري الأوروبي
برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا
توتنهام يضرب «سلافيا براجا» بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعرف على إيرادات فيلم Wicked: For Good في السينمات العالمية

Wicked
Wicked
نجلاء سليمان

حقق فيلم Wicked: For Good إيرادات عالية اقتربت من نصف مليار دولار خلال أقل من شهر على طرحه في السينمات العالمية.

وبلغت إيرادات فيلم Wicked: For Goodحتى الآن حوالي 440 مليون دولار حوّل العالم فيما وصلت إيراداته في أمريكا الشمالية حوالي 300 مليون دولار.  

بعد النجاح الساحق للجزء الأول من الفيلم الموسيقي الشهير Wicked، يبدو أن الجزء الثاني المرتقب بعنوان «Wicked: For Good» في طريقه لتكرار السحر نفسه، بل وربما التفوّق عليه.

الفيلم من إخراج جون إم. تشو، ويعيد إلى الشاشة الثنائي المحبوب سينثيا إريفو في دور «إلفابا» وأريانا جراندي في دور «جليندا»، ليستكملا معاً القصة التي سحرت الجماهير حول العالم في الجزء الأول، الذي حصد عشرة ترشيحات لجوائز الأوسكار.

وصفت مجلة Deadline الفيلم بأنه «خاتمة مؤثرة بحنان لصداقة من أعظم الصداقات في الثقافة الشعبية»، فيما كتبت فاريتي أن العمل «يتجاوز كل التوقعات ويقدّم تجربة موسيقية مبهرة تمزج بين الجمال البصري والعاطفة الجياشة».

أما Vanity Fair فقد أثنت على أداء الممثلين، مشيرةً إلى أن سينثيا إريفو قدّمت «أداءً مذهلاً يثبت مكانتها كأحد أبرز الأصوات في السينما الغنائية المعاصرة».


انطلق عرض  الفيلم في دور السينما البريطانية يوم 21 نوفمبر المقبل، وحقق صعوداً سريعا في شباك التذاكر كما دخل موسم الجوائز رسميا بحصوله وأبطاله على تنويهات وترشيحات في قوائم جولدن جلوب

ومع الزخم النقدي الكبير الذي يرافقه، يبدو أن «Wicked: For Good» على وشك أن يُلقي تعويذته الجديدة على جوائز الأوسكار والجماهير معاً.

Wicked Wicked for good أريانا جراندي

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يصدر قرارا بتكليف مدير جديد للدعوة بمديرية القاهرة

المنتدى الثاني للأسرة العربية

معايير جديدة لحماية النشء.. مجلس الأسرة العربية للتنمية يصدر وثيقة الإعلام الأسري

ملتقى الجامع الأزهر

المشرف على الرواق الأزهري: القرآن الكريم يمثل إعجازا عقليا يدفع المؤمن نحو التفكر والتدبر

ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور

عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيض والسبانخ
وداعًا للمواد الكيميائية .. وصفات طبيعية لفرد الشعر .. ناعم وصحي لجمالكِ

أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

