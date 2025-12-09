تعرف على إيرادات فيلم Wicked: For Good في السينمات العالمية

حقق فيلم Wicked: For Good إيرادات عالية اقتربت من نصف مليار دولار خلال أقل من شهر على طرحه في السينمات العالمية.

وبلغت إيرادات فيلم Wicked: For Goodحتى الآن حوالي 440 مليون دولار حوّل العالم فيما وصلت إيراداته في أمريكا الشمالية حوالي 300 مليون دولار.

بعد النجاح الساحق للجزء الأول من الفيلم الموسيقي الشهير Wicked، يبدو أن الجزء الثاني المرتقب بعنوان «Wicked: For Good» في طريقه لتكرار السحر نفسه، بل وربما التفوّق عليه.

الفيلم من إخراج جون إم. تشو، ويعيد إلى الشاشة الثنائي المحبوب سينثيا إريفو في دور «إلفابا» وأريانا جراندي في دور «جليندا»، ليستكملا معاً القصة التي سحرت الجماهير حول العالم في الجزء الأول، الذي حصد عشرة ترشيحات لجوائز الأوسكار.

وصفت مجلة Deadline الفيلم بأنه «خاتمة مؤثرة بحنان لصداقة من أعظم الصداقات في الثقافة الشعبية»، فيما كتبت فاريتي أن العمل «يتجاوز كل التوقعات ويقدّم تجربة موسيقية مبهرة تمزج بين الجمال البصري والعاطفة الجياشة».

أما Vanity Fair فقد أثنت على أداء الممثلين، مشيرةً إلى أن سينثيا إريفو قدّمت «أداءً مذهلاً يثبت مكانتها كأحد أبرز الأصوات في السينما الغنائية المعاصرة».



انطلق عرض الفيلم في دور السينما البريطانية يوم 21 نوفمبر المقبل، وحقق صعوداً سريعا في شباك التذاكر كما دخل موسم الجوائز رسميا بحصوله وأبطاله على تنويهات وترشيحات في قوائم جولدن جلوب

ومع الزخم النقدي الكبير الذي يرافقه، يبدو أن «Wicked: For Good» على وشك أن يُلقي تعويذته الجديدة على جوائز الأوسكار والجماهير معاً.