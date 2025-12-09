تحذير من كيهك | 30 يومًا تحدد مصير المحاصيل الاستراتيجية في مصر

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من بدء شهر كيهك، الذي يمتد من 9 ديسمبر وحتى 8 يناير، واصفًا إياه بـ "الموسم الذهبى للزراعات الشتوية" و"شهر الجد لا الاسترخاء"، لما يحمله من أهمية حاسمة في تحديد إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.



وقال "فهيم " خلال تصريحات له، أن شهر كيهك يمثل فترة محورية، خاصةً لمحصول القمح الذي يدخل مرحلة التفريع الحساسة التي تحدد محصول العام، مشددًا على ضرورة عدم تأخير "رية المحاياة" والعناية الفائقة بتسميد الفسفور ومكافحة الحشائش، كونها "الفترة الذهبية التي لا تعوّض" لتعظيم المحصول.





وتابع قائلا :" تدخل المحاصيل الأرضية مثل البطاطس والبنجر والثوم والبصل المبكر مرحلة التحجيم الطبيعي، بينما يبدأ الفول البلدي في مرحلة التزهير وتكوين القرون".

كما طالب برعاية مكثفة لمحاصيل الأنفاق البلاستيكية (كالطماطم والفلفل والخيار) تحسباً لأي موجات صقيع محتملة.



أبرز الأمراض التي تستدعي أقصى درجات الحذر والمتابعة هي:

العفن الرمادي وأعفان الثمار على محاصيل الفراولة وطماطم وفلفل الصوب.



اللفحة المتأخرة التي تهدد محصول البطاطس.



اللطعة الأرجوانية ولفحة الاستيمفيليوم على الثوم والبصل.



وتشير التوقعات المناخية إلى انخفاض تدريجي في الإصابات بمرض "البياض الدقيقي" في الطماطم والفراولة بفضل برودة الليل.

