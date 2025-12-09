قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرة السباح يوسف توكّل مرتضى منصور في قضية وفاته الصادمة
كيف عادت تسجيلات الشيخ محمد رفعت إلى النور؟.. تفاصيل تُروى لأول مرة
أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة
الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
وزير الأوقاف يشهد أمسية دينية بمسجد الحسين برفقة ضيوف المسابقة العالمية للقرآن
شوط أول سلبي بين ليفربول وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
تحذير من كيهك | 30 يومًا تحدد مصير المحاصيل الاستراتيجية في مصر
لتلافي اختراق الهواتف.. القومي لتنظيم الاتصالات يوجه نصيحة ذهبية للمواطنين
في ضربة قوية .. ضبط 2 طن مصنعات لحوم وفراخ مجهولة المصدر ببنها | صور
الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان
أبو الغيط يطالب بسن تشريعات دولية وأممية لضبط الذكاء الاصطناعي
أخبار البلد

تحذير من كيهك | 30 يومًا تحدد مصير المحاصيل الاستراتيجية في مصر

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم
شيماء مجدي

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من بدء شهر كيهك، الذي يمتد من 9 ديسمبر وحتى 8 يناير، واصفًا إياه بـ "الموسم الذهبى للزراعات الشتوية" و"شهر الجد لا الاسترخاء"، لما يحمله من أهمية حاسمة في تحديد إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
 

وقال "فهيم "  خلال تصريحات له، أن شهر كيهك يمثل فترة محورية، خاصةً لمحصول القمح الذي يدخل مرحلة التفريع الحساسة التي تحدد محصول العام، مشددًا على ضرورة عدم تأخير "رية المحاياة" والعناية الفائقة بتسميد الفسفور ومكافحة الحشائش، كونها "الفترة الذهبية التي لا تعوّض" لتعظيم المحصول.
 


وتابع قائلا :" تدخل المحاصيل الأرضية مثل البطاطس والبنجر والثوم والبصل المبكر مرحلة التحجيم الطبيعي، بينما يبدأ الفول البلدي في مرحلة التزهير وتكوين القرون".

كما طالب برعاية مكثفة لمحاصيل الأنفاق البلاستيكية (كالطماطم والفلفل والخيار) تحسباً لأي موجات صقيع محتملة.


أبرز الأمراض التي تستدعي أقصى درجات الحذر والمتابعة هي:
العفن الرمادي وأعفان الثمار على محاصيل الفراولة وطماطم وفلفل الصوب.


اللفحة المتأخرة التي تهدد محصول البطاطس.


اللطعة الأرجوانية ولفحة الاستيمفيليوم على الثوم والبصل.


وتشير التوقعات المناخية إلى انخفاض تدريجي في الإصابات بمرض "البياض الدقيقي" في الطماطم والفراولة بفضل برودة الليل.
 

الزراعة كيهك المحاصيل الاستراتيجية القمح المحاصيل الشتوية

