شريف عامر : خسارة منتخب مصر أمام الأردن موجعة

أكد الإعلامي شريف عامر أن الشارع المصري كان متابعًا باهتمام شديد للمباراة الأخيرة التي خاضها المنتخب المصري، والتي انتهت بخسارة ثقيلة أمام منتخب الأردن بثلاثية نظيفة، وهي نتيجة وصفها بأنها "موجعة" للجماهير.

اهتمام المصريين بالمباراة

وقال عامر، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة MBC مصر، إن ما شاهده خلال التغطية وردود الأفعال يثبت أن اهتمام المصريين بالمباراة كان واسعًا، رغم أنها تخص المنتخب الثاني وليس المنتخب الأول.

وأضاف أن حديثه لا يستند إلى خبرة رياضية إنما إلى خبرة العمل التليفزيوني ونبض الجمهور، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها مثل هذه النقاط خلال بطولات دولية.

وأوضح أن البطولة التي يشارك فيها المنتخب ليست بطولة ودية، بل بطولة كبيرة ومهمة على مستوى المنطقة، لافتًا إلى أن قيمة جوائزها قد تتجاوز جوائز بطولة كأس الأمم الإفريقية.

مراجعة الأداء والاستفادة من الدروس

وشدد شريف عامر على أن الخسارة رغم قسوتها يجب أن تكون دافعًا لمراجعة الأداء والاستفادة من الدروس، خصوصًا في ظل المتابعة الجماهيرية الكبيرة والاهتمام المتزايد بالمنتخب.