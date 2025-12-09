تشيلسي يتقدم على أتالانتا بهدف خوان بيدرو في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد على أتالانتا، في المباراة المقامة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “جيويس” بمدينة بيرجامو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مواجهة حاسمة بين فريقين متساويين في رصيد النقاط.

سجل تشيلسي هدف المباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة 25 عن طريق خوان بيدرو، الذي استغل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لينجح في وضعها بالشباك وسط ارتباك دفاع أتالانتا، معلنًا تقدم البلوز خارج الديار في شوط شهد تفوقًا واضحًا للفريق الإنجليزي على مستوى الانتشار والسرعة الهجومية.

يدخل الفريقان اللقاء وهما يمتلكان 10 نقاط لكل منهما، حيث يحتل أتالانتا المركز السابع، بينما يأتي تشيلسي في المركز العاشر بفارق الأهداف، ما يرفع من أهمية نتيجة المواجهة التي قد تعيد رسم شكل المجموعة قبل ختام مرحلة المجموعات.

تشيلسي وصل إلى بيرجامو بمعنويات مرتفعة بعد انتصار كبير على برشلونة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، مستفيدًا من النقص العددي للفريق الكتالوني، ومواصلًا سلسلة من النتائج المميزة أمام الأندية الإيطالية، حيث حافظ على نظافة شباكه في آخر ثلاث مواجهات أوروبية أمام فرق من الكالتشيو.

ورغم تراجع النتائج محليًا بعد الخسارة أمام هيلاس فيرونا بنتيجة 3-1، فإن أتالانتا يقدم مستويات قوية في دوري الأبطال، محققًا ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا، كان آخرها الفوز بثلاثية نظيفة على آينتراخت فرانكفورت خارج أرضه.

شهدت تشكيلة تشيلسي عودة لاعب الوسط موسيس كايسيدو بعد انتهاء الإيقاف، بينما يغيب كل من ليام ديلاب وإيسوجو ومودريك ولافيا وكولويل بسبب الإصابات.



في المقابل، يفتقد أتالانتا خدمات كمالدين سوليمانا وميتشيل باكر، بينما قد يعتمد المدرب على سكاماكا أساسيًا بحثًا عن تعزيز القدرات الهجومية في الشوط الثاني.

