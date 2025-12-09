أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يتم العمل حاليا على وضع تشريع للصيدليات الإلكترونية لمنع بيع الدواء بدون روشتة.



وقال حسام عبد الغفار في حواره على قناة " إكسترا نيوز"،:" لو كان الماء دواء محدش ياخده إلا بمواصفة طبية ".



وتابع حسام عبد الغفار :" الدواء لا يجوز ان يتم أخذه بدون وصفة طبية ولو المواطن عنده طفلين عندهم دور برد لازم منديش نفس الدواء للطفلين لأن كل طفل طبيعة جسده مختلفة عن الآخر ".



وأكمل حسام عبد الغفار :" مشروع الجينوم المصري يستهدف أن يصل إلى ان نتعرف على الدواء المناسب لكل مواطن طبقا لحالته الصحية "، مضيفا:" إحنا بنسمع عن أدوية للتخسيس مجهولة المصدر والناس بياخدوها بدون وصفة طبية وهذه مشكلة كبيرة ونحذر من ذلك ".

