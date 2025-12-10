إقبال ملحوظ في أول أيام التصويت بانتخابات الإعادة بالبحيرة

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 بأربع دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة.

تشمل الدائرة الرابعة رشيد و المحمودية و الرحمانية ، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة الدلنجات، والدائرة التاسعة كوم حمادة و بدر ، وسط أجواء يسودها الانضباط والتأمين الكامل ،حيث توافد الناخبون على المقار الانتخابية منذ فتح اللجان، لتتشكل طوابير امتدت أمام عدد من اللجان .







كما عززت الأجهزة الأمنية من انتشارها بمحيط اللجان لضمان تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل، مع إحكام تنظيم حركة دخول وخروج الناخبين بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.



وحرصت القوات على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تخصيص مسارات ميسرة وتوفير كراسٍ متحركة وتقديم المساعدة المباشرة لهم لضمان وصولهم إلى اللجان بسهولة وفي أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد المستشار أحمد النجار رئيس لجنة محمد عيسى الإعدادية بكوم حمادة ، أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وهدوء، دون تسجيل أي معوقات تعطل سير التصويت، فيما تعمل غرفة العمليات بالمحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات على المتابعة اللحظية لكافة التطورات.

كما أوضح أن ارتفاع نسبة الإقبال في الساعات الأولى يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الفترات التالية من اليوم .