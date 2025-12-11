في أول أيام مهرجان الرياضات التراثية..نائب محافظ الوادي الجديد تستقبل وفودًا دولية

استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، عددًا من الوفود العربية والأجنبية المشاركة بمهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية والفنون، الذي تنظمه المحافظة اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الأحد ١٤ ديسمبر الحالي، يرافقها العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأعربت نائب المحافظ عن بالغ امتنانها لهذه المشاركات التي تشمل وفود من دول المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا والسودان والصين، والتي تؤكد عمق العلاقات التي تجمع مصر بالأشقاء العرب والدول الصديقة، وأهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب، كما استعرض الجهود المبذولة لإحياء الرياضات التراثية وما تمثله من جزء أصيل من التراث العربي المشترك.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفود عن سعادتهم بالمشاركة، مشيدين بحسن الاستقبال، ومؤكدين أهمية المهرجان في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز مقومات السياحة التراثية والثقافية.