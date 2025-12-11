أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوربية للسلامة

هنأ الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران العاملين بأكاديمية مصرللطيران للتدريب لنجاحهم في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران (EASA) بعد اجتيازها سلسلة من المراجعات والتقييمات الفنية التي أجرتها فرق التفتيش الأوروبية وفق أحدث معايير السلامة والجودة الدولية، وأضاف عادل أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الأكاديمية في الحفاظ على منظومة تدريب ذات كفاءة عالية تتوافق مع المتطلبات الصارمة لصناعة النقل الجوي.

وأكد عادل أن "هذه الاعتمادات هي امتداد لمسيرة طويلة من التطوير المستمر داخل الأكاديمية، ويمثل شهادة ثقة دولية في قدرات أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ويعد هذا التجديد إنجاز مشرف جاء نتيجة عمل منسق وجهود كبيرة بذلها فريق الأكاديمية بكافة قطاعاته، وأتقدّم لهم بخالص الشكر والتقدير على التزامهم واحترافهم وروحهم العالية في تحقيق هذا الهدف."



ومن جانبه أضاف الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن الأكاديمية نجحت في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "EASA" لأجهزة الطيران التمثيلي لطرازات : ,B737-800 ,B777-200ER A320 Neo/Ceo وذلك بأعلي مستويات التأهيل، مما يؤكد ريادة الأكاديمية كمركز تدريب معتمد إقليمياً ودولياً، كما أعرب سليمان عن خالص اعتزازه وتقديره لفريق عمل الأكاديمية لجهودهم المتميزة في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد سليمان أن هذا التجديد يؤكد علي نجاحنا في الالتزام بتطبيق معايير السلامة والجودة وتدعيم خططنا في التوسع الإقليمي والدولي، حيث تعمل الأكاديمية علي تطوير أجهزة المحاكاة، وتطوير مهارات المدربين والفنيين، بما يواكب التطورات الهندسية والتكنولوجية في مجال الطيران ويتماشى مع أحدث متطلبات الصناعة.

هذا وقد قام بتجديد الاعتماد مفتشي سلطة الطيران المدني الألمانى والمفوضين من جانب وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران، وقد أشادوا بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D) ، وأيضا بالجهد المبذول والتعاون المستمر من إدارتي الجودة والطيران التمثيلي بالأكاديمية خلال فترة التفتيش.

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحظى بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولى و الإقليمي، و تعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.