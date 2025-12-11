قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يقود متابعة ميدانية مكثفة لعمليات شفط مياه الأمطار في المحلة وطنطا وكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،متابعتهم الميدانية الدقيقة لعمليات شفط مياه الأمطار منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا ولمدة 7 ساعات متواصلة، حيث تابع المحافظ بنفسه أعمال كسح المياه بالشوارع والمحاور الرئيسية والداخلية في مدن المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات، موجّهًا برفع درجة الجاهزية والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، جاء ذلك بحضور اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال متابعة المحافظ الميدانية، تفقد عددًا من الشوارع الداخلية والرئيسية، وشاهد عن قرب سرعة انتشار المعدات وكفاءة أطقم الشفط في رفع المياه وإعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي دون تأخير، مؤكدًا أن ما تم تنفيذه على الأرض يعكس جاهزية المحافظة وقدرة الأجهزة التنفيذية على إدارة الموقف باحترافية عالية. وأكد المحافظ أن الحفاظ على راحة المواطنين وسلامة الطرق يأتي على رأس أولويات العمل، وأن توجيهاته مستمرة بتكثيف التواجد الميداني حتى انتهاء موجة عدم الاستقرار تمامًا.

وأشاد اللواء الجندي بالأداء المتميز للوحدات المحلية في المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات، مؤكدًا أن سرعة التحرك والتناغم بين الفرق الفنية والسائقين والعمال قدم نموذجًا مشرفًا في التعامل مع الأزمات، وأبرز مدى جاهزية المحافظة للعمل تحت أي ظروف. كما أعرب عن تقديره الكامل للجهود الجماعية التي بذلت خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن “أبناء الغربية يثبتون في كل مرة أنهم على قدر المسؤولية وقادرون على مواجهة أي طارئ بكفاءة عالية”.

كما تابع المحافظ جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سرعة التعامل مع مياه الأمطار وضمان سير الشبكات بشكل منتظم، مشيدًا بكفاءة العاملين وتعاونهم المستمر مع الوحدات المحلية لضمان عودة الحركة المرورية بشكل طبيعي، مما يعكس التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لخدمة المواطنين وحماية الطرق من أي تجمعات مياه محتملة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي الوقت نفسه، تابع محافظ الغربية عبر البث المباشر من غرفة العمليات الرئيسية سير أعمال كسح مياه الأمطار في مراكز قطور وبسيون والسنطة وزفتى وسمنود، حيث اطمأن على انتشار المعدات وانتظام العمل والتعامل الفوري مع البلاغات، مشددًا على استمرار التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن ورفع حالة التأهب القصوى على مدار الساعة.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات بالمحافظة تواصل عملها دون انقطاع، وأنه وجّه بمراجعة وتطهير جميع المطابق وشبكات الصرف على مستوى المحافظة بالتوازي مع أعمال الشفط، لضمان التعامل السريع مع أي تجمعات جديدة قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار. كما شدد على أن الالتزام والانضباطية التي ظهرت في أداء العاملين تمثل ركيزة أساسية لعبور أي موجة طقس غير مستقرة بأمان.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ملتزمة بمتابعة الموقف لحظة بلحظة حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل، وأن الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية تامة لخدمة المواطن وحمايته في كل وقت.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تنفيذي رفع الأمطار الغزيرة موجه صقيع

