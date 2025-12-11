قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
محافظات

رئيس مياه الغربية يعقد اجتماعا ختامية مع مسئولى الجهاز التنظيمى ويشيد بجهود العاملين

رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية اليوم بأهمية ، عقد اجتماعا ختاميا مع مسئولى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى ووجه رسالة تقدير واعتزاز لجميع العاملين بالشركة، مثمنًا ما قدموه من جهد استثنائي ساهم في إظهار المحطات والمعامل والشبكات  التابعة بالمظهر اللائق والمشرف أمام اللجنة.

توجيهات رئيس الشركة 

وجاء ذلك في ختام جولة لجنة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية.

وقال رئيس الشركة  خلال كلمته الختامية: "ما رأيناه اليوم من التزام وانضباط وكفاءة تشغيلية يعكس روح الفريق الواحد، ويؤكد أن أبناء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية هم بالفعل على قدر المسؤولية، ويستحقون كل الشكر والتقدير."

جولة ميدانية 

وكشف أن هذه الجولة التفقدية التي أجراها وفد الجهاز التنظيمي تُعد من أهم أدوات التقييم والمتابعة المستمرة لأداء الشركات التابعة، حيث يتم من خلالها الوقوف على كفاءة تشغيل المحطات والمعامل والشبكات، وجودة أعمال الصيانة، ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية.

تحسين خدمات 

وأشار اللواء عبد الفتاح إلى أن ما تحقق  لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين، بدءًا من فرق التشغيل والصيانة، والمعامل والشبكات، وصولًا إلى فرق الطوارئ والاستعدادات الميدانية، مؤكدًا أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو الريادة بين الشركات التابعة.

كما شدد رئيس الشركة  على أن الشركة تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى دومًا إلى تقديم خدمة متميزة تليق بثقة المواطنين، وتُحقق أعلى درجات الرضا، مشيرًا إلى أن الحفاظ على كفاءة المحطات والشبكات هو التزام يومي لا يقبل التهاون.

واختتم كلمته قائلًا:  
"نحن لا ننتظر التقييم لنُحسن الأداء، بل نعمل كل يوم وكأننا تحت التقييم، لأننا نؤمن أن خدمة المواطن أمانة، وأن الجودة والشفافية هما أساس النجاح والاستمرارية."

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات انتم واجهه مشرفة العاملين بالشركة مياه الشرب والصرف الصحى

