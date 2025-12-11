رئيس مياه الغربية يعقد اجتماعا ختامية مع مسئولى الجهاز التنظيمى ويشيد بجهود العاملين

أصدر اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية اليوم بأهمية ، عقد اجتماعا ختاميا مع مسئولى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى ووجه رسالة تقدير واعتزاز لجميع العاملين بالشركة، مثمنًا ما قدموه من جهد استثنائي ساهم في إظهار المحطات والمعامل والشبكات التابعة بالمظهر اللائق والمشرف أمام اللجنة.

توجيهات رئيس الشركة

وجاء ذلك في ختام جولة لجنة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية.

وقال رئيس الشركة خلال كلمته الختامية: "ما رأيناه اليوم من التزام وانضباط وكفاءة تشغيلية يعكس روح الفريق الواحد، ويؤكد أن أبناء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية هم بالفعل على قدر المسؤولية، ويستحقون كل الشكر والتقدير."

جولة ميدانية

وكشف أن هذه الجولة التفقدية التي أجراها وفد الجهاز التنظيمي تُعد من أهم أدوات التقييم والمتابعة المستمرة لأداء الشركات التابعة، حيث يتم من خلالها الوقوف على كفاءة تشغيل المحطات والمعامل والشبكات، وجودة أعمال الصيانة، ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية.

تحسين خدمات

وأشار اللواء عبد الفتاح إلى أن ما تحقق لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين، بدءًا من فرق التشغيل والصيانة، والمعامل والشبكات، وصولًا إلى فرق الطوارئ والاستعدادات الميدانية، مؤكدًا أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو الريادة بين الشركات التابعة.

كما شدد رئيس الشركة على أن الشركة تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى دومًا إلى تقديم خدمة متميزة تليق بثقة المواطنين، وتُحقق أعلى درجات الرضا، مشيرًا إلى أن الحفاظ على كفاءة المحطات والشبكات هو التزام يومي لا يقبل التهاون.

واختتم كلمته قائلًا:

"نحن لا ننتظر التقييم لنُحسن الأداء، بل نعمل كل يوم وكأننا تحت التقييم، لأننا نؤمن أن خدمة المواطن أمانة، وأن الجودة والشفافية هما أساس النجاح والاستمرارية."