انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا
الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفي شبين القناطر بالقليوبية
مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية
اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 13-12-2025

ولاء عبد الكريم

يرصد مرقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 13-12-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 4 إلى 6.5 جنيهًا للكيلو

البطاطس 4 من 14 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 10.5 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 8.5 جنيهات للكيلو

الكوسة من 18 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 6.5 إلى 9 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 7 إلي 11 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 20 إلى 28 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 11 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 20 إلى 24 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 18 إلى 20 جنيهًا للكيلو

البامية من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 10 إلى 13 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 7 إلي 17 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 15 الي 25 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 6 إلى 12 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 14 إلى 24 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 31 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الخضراوات الفاكهة الطماطم الفرولة كانتلوب

