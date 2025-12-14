أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل سلطة الرنجة

إذا كنت من محبي الرنجة يمكن تقديمها مقبلات بطريقة سهلة وبسيطة طريقة عمل سلطة الرنجة بشكل سهل وطعمها مضبوط:

المكونات:

2 سمكة رنجة مدخنة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

1 فلفل أخضر أو ألوان مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت (زيت زيتون أو عادي)

1 ملعقة صغيرة خل (اختياري)

رشة كمون

رشة فلفل أسود

بقدونس أو شبت مفروم (اختياري)

الطريقة:

تُنظف الرنجة جيدًا من الجلد والعظم، وتُفرم ناعم.

يمكن تشويح الرنجة على النار أو في طاسة بدون زيت دقيقة لتقليل حدّة الطعم (اختياري).

في وعاء، نضع الرنجة المفرومة مع البصل والطماطم والفلفل.

نضيف عصير الليمون، الزيت، الخل، والبهارات.

تُقلب المكونات جيدًا وتُترك 10 دقائق قبل التقديم لتتشرب النكهات.

تُزين بالبقدونس أو الشبت وتُقدم.

نصيحة:اذا تفضلين الطعم أخف، يمكن تنقعي الرنجة في ماء وخل 5 دقائق قبل الفرم.