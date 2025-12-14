محافظ القاهرة: يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد الذي أقامته المحافظة أمام حى المرج .



وخلالها ، قال محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة ، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب ، واحتياجات المواطنين .

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود . علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعبد الباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين ، وعدد من قيادات المحافظة.

وتفقد محافظ القاهرة ووزير التموين مواقع العرض للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة وجودة السلع المقدمة للمواطنين ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية وضمان سلامة السلع الغذائية المطروحة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير تجربة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها فى الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة .

وشهد السوق خلال جولة المحافظ إقبالًا كثيفًا من سكان الحي والمناطق المحيطة به الذين حرصوا على الاستفادة من التخفيضات الكبيرة وتنوع السلع الغذائية المطروحة.

ويضم السوق ٥٠ عارضًا لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل، والبقوليات ، والبيض ، بالإضافة إلى منتجات عدد من الأسر المنتجة التي تقدم أطعمة جاهزة للطهو.