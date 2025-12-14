قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

افتتاح أيام قرطاج السينمائية بتحية إلى زياد رحباني

زياد رحباني
زياد رحباني
محمد نبيل

افتتحت الدورة السادسة والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية مساء السبت 13 ديسمبر 2025 في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس في احتفال رسمي شارك فيه عدد كبير من صناع السينما التونسية والعربية والأفريقية إلى جانب ضيوف مشاركين من دول أوروبية وآسيوية وأمريكا اللاتينية، في حدث يؤكد المكانة المرموقة التي يحتلها المهرجان في المشهد السينمائي العربي والأفريقي والدولي.

جاء حفل الافتتاح متنوعًا بين عروض سينمائية وفقرات موسيقية وتكريمات، حيث بُدئ بالعرض الخاص لفيلم فلسطين 36 للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، في عرضه الأول ضمن فعاليات المهرجان، بحضور فريق العمل وعدد من نجوم السينما المشاركة.  

كما تضمنت فقرات الحفل تحية للراحل الفنان زياد الرحباني، حيث عُرض مقطع من فيلم نهلة للمخرج الجزائري فاروق بلوفة، تبعه عرض موسيقي قدمه عمر الواعر ومريم العبيدي على آلة البيانو بأغنيتي خدني معك يا حب وبلا ولاشي التي تُجسد الحنين للموسيقى المتفردة لموسيقار ترك إرثًا فنيًا مؤثرًا في الذاكرة السينمائية العربية.


وفي إطار التكريمات، منحت إدارة المهرجان التانيت الشرفي للمنتج السينمائي التونسي الكبير عبد العزيز بن ملوكة، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالإنتاجات التونسية والأجنبية، تسلمه من المخرج محمد دمق في لحظة اعتبرها الحضور تعبيرًا عن تكريم العطاء السينمائي المتواصل.

وعبر مدير الدورة محمد طارق بن شعبان عن فخر تونس بقدرتها على تنظيم هذا الحدث السينمائي الأعرق عربيًا وأفريقيًا، مؤكدًا أن حب السينما وتقاسم التجارب الإبداعية ودعم سينما المؤلف سيظل الهدف الأسمى لأيام قرطاج، مستشهدًا بكلمات المخرج العالمي مارتن سكورسيزي القائلة لا يمكننا ترك الصناعة تقتل السينما كمبدأ يوجه عمل المهرجان.
 

تُقام الدورة السادسة والثلاثون من 13 إلى 20 ديسمبر 2025 وتضم برنامجًا غنيًا يشمل مسابقات رسمية لعدد كبير من الأفلام من مختلف دول العالم، إلى جانب عروض وتكريمات وأنشطة موازية تعكس حيوية المشهد السينمائي ومكانة أيام قرطاج كمنصة ثقافية وفنية رائدة.

قرطاج أيام قرطاج السينمائية تونس

