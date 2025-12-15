قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
فوز كاسح لليمين المتطرف في تشيلي.. خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد
لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك
دعاء ثلث الليل الأخير بوابة الفرج.. لا تفوت وقت تُفتح فيه أبواب السماء
مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب
خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية
متحدث الكهرباء: 361 ألف نقطة شحن لخدمة 20 مليون عداد مسبق الدفع
فنزويلا تتحدى أمريكا.. مادورو يعلن تحديث العقيدة الدفاعية ويدعو إلى تنسيق إقليمي
رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الإسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف قصر المنيل يستضيف معرض مؤقت "Green Museum Hub"

متحف قصر المنيل يستضيف معرض مؤقت "Green Museum Hub"
متحف قصر المنيل يستضيف معرض مؤقت "Green Museum Hub"
محمد الاسكندرانى

استضاف متحف قصر المنيل المعرض المؤقت الذي يتم ضمن فعاليات مشروع "Green Museum Hub"، والذي تم بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعتي من تونس وألمنيا.


قالت إدارة متحف قصر النيل، أن المعرض تناول الطرق المتبعه في بعض المتاحف لتوفير الخامات والطاقة لتصبح متاحف خضراء، خاصة إن متحفنا ضمن تلك النوعية الرائعة.

متحف قصر المنيل 


أوضحت إدارة المتحف، أن المعروضات عبارة عن قطع تُعد مُجسمات كرتونية تعبر عن فكرة الاستدامة وتُشكَل تلك المُجسمات من مواد صديقة للبيئة ، مثل الأواني الفخارية كنوع من الاستبدال للبلاستيك .
يُعد المتحف أحد أجمل وأهم القصور التاريخية في مصر، بدأت فكرة تحويله إلى متحف بعد وفاة الأمير تحقيقاً لوصيته. 
تم إغلاق القصر عام 2005، وأعيد افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه عام 2015، كما أعيد افتتاح متحف الصيد بالقصر عام 2017.

بدأ الأمير محمد على توفيق في بناء القصر عام 1903، ويتكون من سراي الإقامة، سراي الاستقبال، سراي العرش، المسجد، المتحف الخاص، متحف الصيد، برج الساعة، والقاعة الذهبية، جميعها بداخل سور ضخم شُيد على طراز حصون القرون الوسطي. أما باقي مساحة القصر فقد تم تخصيصها لتكون حديقة تضم عددا من الأشجار النادرة والنباتات التي جمعها الأمير من مختلف دول العالم.

ويضم المتحف ما يقرب من 4730 قطعة أثرية فريدة تعكس صورة حية لما كانت عليه حياة أمراء الأسرة الملكية في مصر آنذاك، من بينهم تحف نادرة منها سجاد وأثاث ومناضد عربية مزخرفة، وصور ولوحات زيتية لكبار الفنانين ومجوهرات ونياشين.

يقع القصر بجزيرة منيل الروضة كتحفة معمارية وفنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة ما بين فاطمي ومملوكي وعثماني وأندلسي وفارسي وشامي، ليُمثل فترة هامة من تاريخ مصر الحديث، فهو مرجع هام لدارسي العمارة والفنون الإسلامية، كما إنه يظهر ثقافة الأمير محمد على توفيق ورؤيته لدمج الجمال الفني بالتاريخ.

وبدأ الأمير محمد على توفيق عام 1903 ببناء القصر بعد أن وضع تصميماته الهندسية والزخرفية حيث انتهي في البداية من بناء سراي الإقامة ثم توالت أعمال البناء حتى انتهي من باقي سرايات القصر، كما أوصى بتحويله إلى متحف بعد وفاته.

متحف قصر المنيل Green Museum Hub جامعة حلوان قصر المنيل المنيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

الحد الأدنى للمعاشات

قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟

الهاتف

بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات

اعراض فيروس كورونا

أعراض متحور كورونا الجديد.. كيف تعرف أنك مصاب؟

ترشيحاتنا

ياسمينا العبد

ميد تيرم الحلقة 6.. ياسمينا العبد في مواجهة صادمة مع والدها

مي سليم

مي سليم عبر تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

منة عرفة

كأنك لم تخسر شيئا..منة عرفة تثير الجدل برسالة غامضة

بالصور

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة
هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة
هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة

خست النص.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد