إصابة 5 أشخاص في حريق شقة بأسوان

تعرض 5 أشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية بأسوان، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية المتكاملة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية بلاغ بانبعاث النيران من الشقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

حريق

وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تلقى المصاب الخامس الإسعافات الأولية في مكان الواقعة.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر إجراءاتها للكشف عن ملابسات الحريق وتحديد أسباب اندلاعه.



