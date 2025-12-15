قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الاثنين 15-12-2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يستعرض موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الاثنين الموافق: 15-12-2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

-موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:56 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:24 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:43ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 2:43 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:03 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 6:22 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدّد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

