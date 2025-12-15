إذا كنت من محبي الأكلات السريعة، إليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل مكرونة بالسجق:



المكونات:

300 جرام مكرونة (سباجيتي، فوتشيني أو أي نوع تحبيه)

250 جرام سجق، مقطع شرائح أو مكعبات

1 بصلة صغيرة، مفرومة

2 فص ثوم، مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 كوب عصير طماطم أو معجون مخفف بالماء

1/2 كوب كريمة طبخ (اختياري، لإضافة نكهة كريمية)

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا أو فلفل أحمر مطحون

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

جبن مبشور للوجه (اختياري)

الطريقة:

سلق المكرونة:

في ماء مغلي وملح، اسلقي المكرونة حسب التعليمات على العبوة. صفيها وضعي عليها قليل من الزيت حتى لا تلصق.

تحمير السجق:

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت ثم ضعي السجق على نار متوسطة حتى يتحمر وينضج.

أخرجي السجق جانبًا للحفاظ عليه.

تحضير الصلصة:

في نفس المقلاة، ضعي البصل والثوم حتى يصبح لونهما ذهبيًا.

أضيفي صلصة الطماطم وعصير الطماطم مع الفلفل الأسود والبابريكا والملح. اتركيها تغلي 5 دقائق على نار هادئة.

إذا أحببتِ الكريمة، أضيفيها الآن وقلبي جيدًا.

دمج المكرونة والسجق:

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة، ثم ضعي السجق المحمر.

قلبي جيدًا حتى تتغطى المكرونة بالصلصة تمامًا.

التقديم:

قدمي المكرونة بالسجق ساخنة، ورشي الجبن المبشور على الوجه إذا رغبتِ.