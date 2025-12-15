إذا كنت من محبي الأكلات السريعة، إليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل مكرونة بالسجق:
المكونات:
300 جرام مكرونة (سباجيتي، فوتشيني أو أي نوع تحبيه)
250 جرام سجق، مقطع شرائح أو مكعبات
1 بصلة صغيرة، مفرومة
2 فص ثوم، مفروم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 كوب عصير طماطم أو معجون مخفف بالماء
1/2 كوب كريمة طبخ (اختياري، لإضافة نكهة كريمية)
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا أو فلفل أحمر مطحون
ملح حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة
جبن مبشور للوجه (اختياري)
الطريقة:
سلق المكرونة:
في ماء مغلي وملح، اسلقي المكرونة حسب التعليمات على العبوة. صفيها وضعي عليها قليل من الزيت حتى لا تلصق.
تحمير السجق:
في مقلاة كبيرة، سخني الزيت ثم ضعي السجق على نار متوسطة حتى يتحمر وينضج.
أخرجي السجق جانبًا للحفاظ عليه.
تحضير الصلصة:
في نفس المقلاة، ضعي البصل والثوم حتى يصبح لونهما ذهبيًا.
أضيفي صلصة الطماطم وعصير الطماطم مع الفلفل الأسود والبابريكا والملح. اتركيها تغلي 5 دقائق على نار هادئة.
إذا أحببتِ الكريمة، أضيفيها الآن وقلبي جيدًا.
دمج المكرونة والسجق:
أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة، ثم ضعي السجق المحمر.
قلبي جيدًا حتى تتغطى المكرونة بالصلصة تمامًا.
التقديم:
قدمي المكرونة بالسجق ساخنة، ورشي الجبن المبشور على الوجه إذا رغبتِ.