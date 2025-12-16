قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية
الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن
بالأسماء.. انتشال 6 ضحايا من السيارة الغارقة بترعة الكلابية في قنا
رئيس غزل المحلة: لا يصح أن يعتمد نادٍ بحجم الزمالك على التبرعات
زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة
10 أذكار بعد صلاة الفجر تمنحك خيري الدنيا والآخرة.. لا تفوت الثواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر.. غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق طبقا للقانون

رجال المرور
رجال المرور
معتز الخصوصي

وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

وفرض قانون المرور أيضا عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

قانون المرور مخالفات المرور رجال المرور الطرق المصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

الصين

الصين تدعو إلى ضبط النفس وتسعى لتهدئة النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند

زيلينسكي

زيلينسكي: تقدم دبلوماسي في مفاوضات السلام مع واشنطن رغم القضايا الشائكة

اغتصاب الفتيات في اسبانيا

وزارة الداخلية الإسبانية: ست فتيات يوميًا دون سن 13 ضحايا اعتداءات جنـ سية يومية

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد