راشد : إزالة 398 تعديا على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، جهودها المكثفة للتصدي بحسم لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعدي عليها.

و كشف الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن إزالة 398 حالة تعدي، على الأراضي الزراعية في المهد بمختلف المحافظات، خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى استمرار الزيارات الميدانية، وحملات المرور والمتابعة، من خلال مهندسو الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ أعمال إزالة التعديات، وأعمال الرصد والمتابعة، واتخاذ الإجراءات حيال المتعدين، حيث تم المرور المركزي خلال هذا الأسبوع على محافظات: القليوبية، البحيرة، الغربية، المنوفية، والإسماعيلية.

وقال راشد أن تلك الجولات ركزت على رصد المخالفات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات المعنية.

رصد أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية

واضاف أن هناك تعليمات مشددة لجميع أجهزة المتابعة بمديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة المرور اليومي ورصد أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، مشددا على أنه "لا تهاون" مع أي تقصير، وأن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها فوراً، حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة في تأمين احتياجاتها من الغذاء.