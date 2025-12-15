قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الوادي الجديد يوقّع بروتوكول إنشاء أول مدرسة دولية خاصة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

وقّع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة التحالف المصري للتعليم ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر، اليوم، بروتوكول إنشاء أول مدرسة خاصة بمعايير دولية بالمحافظة.

وتتيح المدرسة خدمة تعليمية متميزة و تضم منظومة لرعاية الطلاب المتفوقين من المرحلة الإعدادية وصولاً للمرحلة الثانوية؛ لتوفير بيئة ملائمة وحاضنة لتطوير قدرات هؤلاء الطلاب.

وأضاف الزملوط أنه تم الاتفاق على توفير منح جامعية مجانية بدعم مشترك من الجامعة والمحافظة لأوائل المدارس الثانوية الفنية؛ لتوفير فرص تعليم جامعي متميز لخريجي التعليم الفني بجامعة بدر التكنولوجية، و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب المحافظة المتفوقين

وتُقام المدرسة على مساحة ٦٦٠٠ م٢ بالمنطقة المجاورة للمدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، بهدف إقامة مجمع للمدارس الموجودة بالمنطقة والمستهدف تنفيذها مستقبلاً.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية والنهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للطلاب، والاستفادة من التجارب المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الدولية في هذا الشأن، وإتاحة فرص تعليم متميز لأبناء المناطق الحدودية.

