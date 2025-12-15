الدهون الثلاثية من أهم مؤشرات صحة القلب، وارتفاعها يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

البيض والدهون الثلاثية.. هل يرفعها أم يساعد على خفضها ؟

مع شيوع البيض على موائد الإفطار، يطرح كثيرون سؤالًا محيرًا: هل البيض يرفع الدهون الثلاثية أم يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي؟

أولًا: ما علاقة البيض بالدهون الثلاثية؟

بحسب ما نشره موقع إكسبريس، أن البيض غني بالبروتين عالي الجودة، ويحتوي على دهون، لكن نسبة الدهون المشبعة فيه محدودة نسبيًا مقارنة بأطعمة أخرى. البيضة الواحدة تحتوي في المتوسط على:

حوالي 5 جرامات دهون

أقل من 2 جرام دهون مشبعة

صفر كربوهيدرات تقريبًا

وبما أن الدهون الثلاثية تتأثر بدرجة أكبر بالإفراط في السكريات والكربوهيدرات المكررة، فإن البيض لا يُعد عاملًا مباشرًا في رفعها لدى أغلب الأشخاص.

هل البيض يرفع الدهون الثلاثية؟

لا يرفع الدهون الثلاثية بشكل مباشر عند تناوله باعتدال.

لا يحتوي على سكريات، وهي العامل الأساسي في ارتفاع الدهون الثلاثية.

البروتين الموجود في البيض يساعد على الشبع وتقليل تناول الأطعمة الضارة.

متى قد يسبب البيض مشكلة؟

البيض قد يكون جزءًا من مشكلة ارتفاع الدهون الثلاثية في الحالات التالية:

تناوله مقليًا بالزبدة أو السمن.

تناوله مع أطعمة غنية بالدهون المتحولة مثل السجق، البسطرمة، أو البطاطس المقلية.

الإفراط الشديد في الكمية، خاصة لدى من لديهم اضطرابات دهون وراثية.

هل يمكن أن يساعد البيض على خفض الدهون الثلاثية؟

يساعد البيض على خفض الدهون الثلاثية بشكل غير مباشر:

يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم.

يقلل الشهية للسكريات والنشويات.

مناسب للأنظمة منخفضة الكربوهيدرات، والتي ثبت أنها تخفض الدهون الثلاثية.

ماذا عن الكوليسترول في البيض؟

صحيح أن البيض يحتوي على كوليسترول غذائي، لكن:

الكوليسترول الغذائي لا ينعكس بالضرورة على الدهون الثلاثية.

أغلب الدراسات الحديثة تؤكد أن الاعتدال في تناول البيض آمن لمعظم الناس.

الكمية الآمنة لمن يعانون من ارتفاع الدهون الثلاثية

من 3 إلى 5 بيضات أسبوعيًا آمنة لمعظم الحالات.

يمكن زيادة الكمية لمن لا يعانون من مشاكل دهون، بشرط الطهي الصحي.

يفضل التركيز على سلق البيض أو طهيه دون دهون.

نصائح مهمة عند تناول البيض