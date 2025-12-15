استقرار المجتمعات.. الإفتاء: الأديان تنشر خطاب المودة والتسامح وليس الكراهية والعنف

علق أحمد بسيوني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على فعاليات الندوة الدولية الثانية التي تنظمها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

وقال أحمد بسيوني في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة "، :" الندوة الدولية تحت عنوان الفتوى وقضايا الواقع الإنساني".

وأضاف أحمد بسيوني:" مفتي الجمهورية أشاد بدور الدولة المصرية في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومة مخططات تهجير الفلسطينيين ".

وتابع احمد بسيوني :" القضية الفلسطينية ذات بعد اجتماعي وإنساني علينا ان ندركه "، مضيفا:" الفتوى تقدم حلول للقضايا التي تعاني منها مختلف المجتمعات ".



وأكمل احمد بسيوني :" ممثلين من اكثر من 30 دولة حضروا الندوة الدولية "، مضيفا:" الفتوى لابد ان تعالج قضايا الفقر والجهل والامية والندوة قدمت حلول لقضايا الفقر في المجتمعات ".

ولفت احمد بسيوني :" تم عقد جلسات علمية وورش عمل ومنها ورشة عمل تؤكد على ان الأديان مصدر أمن واستقرار للمجتمعات والأديان تنشر خطاب المودة والتسامح ولا تنشر الكراهية والعنف ".

