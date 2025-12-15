صلاح الدين مصدق يتلقى عرضا مغربيا من الدوري.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تلقي اللاعب صلاح الدين مصدق عرض مغربي من الدوري المغربي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"صلاح الدين مصدق تلقى عرض مغربي من الدوري المغربي لكنه لم يوقع لأي نادي حتى الآن".



يجري مسؤولو نادي الزمالك محاولة أخيرة مع المغربي صلاح الدين مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لإقناعه بالعودة إلى صفوف الفريق.

محاولات احتواء الأزمة

شهدت الأيام الماضية اتصالات ومفاوضات مكثفة بين إدارة القلعة البيضاء والمغربي، في محاولة للوصول إلى حل ودي يضمن عودة اللاعب.

وعرض المجلس على مصدق دفع جزء من مستحقاته المالية الحالية والمتأخرة، مثل باقي لاعبي الفريق، إلى جانب تقديم ضمانات واضحة بشأن انتظام صرف باقي المستحقات في الفترة المقبلة، مع وعد بإشراكه في الخطة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.