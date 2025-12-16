كيا تكشف عن سيلتوس موديل 2027 .. الجيل الجديد

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن تقديم الجيل الجديد من سيارتها سيلتوس، والتي تندرج ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، و يأتي الجيل الجديد بتغييرات واضحة على مستوى الأداء والتقنيات والتجهيزات، مع الحفاظ على هوية السيارة التي تنتمي للعائلة الرياضية.

أداء ومحرك كيا سيلتوس

تعتمد كيا سيلتوس في جيلها الثاني على مجموعة متنوعة من المحركات، وتأتي أبرز هذه الخيارات بمحرك يعمل بتقنية التيربو يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 265 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك إما بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات أو بناقل يدوي من 6 سرعات.

كيا سيلتوس

كما تقدم كيا نسخة محسنة من المحرك ذاته بقوة أعلى تصل إلى 193 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، إلى جانب خيار آخر بمحرك يولد 149 حصانًا.

أبعاد وتصميم كيا سيلتوس

جاءت أبعاد كيا سيلتوس لتؤكد على توفير سيارة مدمجة من الخارج وواسعة من الداخل في الوقت نفسه، حيث يبلغ طول السيارة 4.43 متر، وعرضها 1.83 متر، فيما يصل ارتفاعها إلى 1.60 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.69 متر، وتنعكس هذه الأبعاد بشكل مباشر على الرحابة داخل المقصورة، إضافة إلى صندوق أمتعة بسعة 536 لترًا.

أنظمة السلامة وتجهيزات كيا سيلتوس

زودت كيا سيلتوس الجديدة بحزمة متطورة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تشمل السيارة نظام المحافظة على المسار، ومكابح الطوارئ المتقدمة، ومساعد الخروج الآمن، إلى جانب كاميرا توفر رؤية شاملة لمحيط السيارة.

كيا سيلتوس

كما تضم أنظمة تفادي التصادم أثناء الرجوع للخلف، وحساسات موزعة في الأمام والخلف والجوانب، فضلًا عن وسائد هوائية متعددة لتعزيز مستوى الحماية، ونظام قفل مركزي، ومرايا جانبية كهربائية.

وتم تزويد السيارة بشاشتين بقياس 12.3 بوصة لعرض المعلومات وأنظمة الترفيه، إلى جانب شاشة مستقلة للتحكم في نظام التكييف بقياس 5 بوصات. كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وسقف بانورامي.