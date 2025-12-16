قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة
10 أذكار بعد صلاة الفجر تمنحك خيري الدنيا والآخرة.. لا تفوت الثواب
وزير السياحة: أعداد السائحين القادمين من أمريكا يحقق نموا هذا العام يصل إلى 22%
كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر
بدء رفع الحاويات من موقع حادث قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ.. صور
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 16-12-2025

محمد صبيح

يستعرض صدى البلد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، في مختلف البنوك المصرية، مع فروق طفيفة بين البنوك في سعر الشراء والبيع.

سعر الدولار  اليوم

وسجل سعر الشراء لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وبنك التعمير والإسكان 47.430 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 47.465 و47.530 جنيه.

وسجلت بنوك أخرى مثل اتش اس بى سى HSBC وبنك قناة السويس والبنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي، سعر شراء 47.420 جنيه وسعر بيع 47.520 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي (CIB) عرض الدولار عند 47.410 للشراء و47.510 للبيع، فيما سجلت بنوك كريدي أجريكول وبنك البركة وQNB الأهلي وبنك الكويت الوطني NBK سعر شراء 47.400 جنيه وسعر بيع 47.500 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل بنك الإسكندرية أدنى سعر للشراء عند 47.380 جنيه وأدنى سعر للبيع عند 47.480 جنيه، بينما أعلن البنك المركزي المصري سعر رسمي للدولار عند 47.399 للشراء و47.532 للبيع.

هذا الاستقرار يعكس حالة التوازن النسبي في سوق العملات وسط استمرار التدخلات الحكومية والرقابة على حركة الدولار في السوق المحلية.

