محمد الحلو: الكلمة الحلوة مبقاتش موجودة في الأغاني.. مفيش كلام ولا لحن

أكد الفنان محمد الحلو، أن الكلمة هي العنصر الأساسي والأهم في الأغنية، وأن عليها يُبنى اللحن والتوزيع والغناء، مشيرًا إلى أن غياب التركيز على الكلمة أدى إلى الخلل في الأغاني الحالية.

وقال محمد الحلو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، "الكلمة بداية وأهم حاجة في الأغنية، وهذا الأمر لم يعد موجودًا، حيث إن الأغاني المعاصرة لم تعد تعتمد على الكلمة، وأصبحت تركز فقط على اللحن أو إيقاع للرقص".

وأضاف محمد الحلو، أن المؤلف والموزع والمغني يجب أن يكملوا بعضهم البعض لضمان إنتاج أغنية متكاملة ومؤثرة، مشيرًا إلى أنه يفتقد للكلمة الحلوة في الأغاني الحديثة والألحان الثابتة، متابعًا: "الكلمة الحلوة لم تعد موجودة، والأغاني الآن لا تعيش، وأنا لا أرى خيرًا في اتجاهات الأغاني الحالية".

ونوه محمد الحلو، بأن من أهم الأغاني في حياته كانت تلك التي احتوت على كلمات قوية وألحان متجانسة، وهو ما يفتقده الساحة الموسيقية اليوم.