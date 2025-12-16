قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق ياسمين عبد العزيز: النجومية والأجر الأعلى أرقام معروفة في سوق التوزيع
روسيا: إسقاط 83 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة من البلاد
باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
أمم افريقيا 2025 .. صراع بالمجموعة الثالثة بين نسور قرطاج ونيجيريا وترقب من تنزانيا وأوغندا
لماذا لا تؤدى صلاة الجنازة على الشهيد؟.. علي جمعة يوضح حقيقة حياتهم
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة
السيطرة على حريق شب بقش الأرز في الدقهلية
اليوم.. مصر تواجه نيجيريا في البروفة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا
مقتل 8 أشخاص بغارات أمريكية على قوارب بشرق المحيط الهادئ
حكم المسح على الخفين بسبب البرد وكيفيته ومدته.. المفتي يوضح
سكك حديد مصر تواصل لقاءات التوعية الميدانية بمتحف السكة الحديد بالقاهرة| صور
أحمد حسن يكشف أسباب خروج منتخب مصر من كأس العرب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مليون دولار خلال 24 ساعة.. العالم يلتف حول “بطل سيدني” بعد موقفه البطولي

أحمد الأحمد
أحمد الأحمد
أحمد العيسوي

في لحظة فارقة بين الحياة والموت، تحوّل رجل بسيط يعمل بائع فواكه إلى رمز عالمي للشجاعة ونكران الذات. السوري أحمد الأحمد، الذي لم يكن يبحث عن بطولة أو شهرة، وجد نفسه في قلب واحدة من أكثر حوادث إطلاق النار مأساوية في أستراليا، ليكتب بفعله الإنساني فصلًا نادرًا من التضحية، أثمر تضامنًا شعبيًا تجاوز حدوده الجغرافية، وتُوِّج بتبرعات فاقت المليون دولار.

بطولة في مواجهة الرصاص
مساء الأحد، وعلى شاطئ بوندي الشهير في سيدني، اندلع إطلاق نار جماعي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا. في خضم الفوضى، اتخذ أحمد الأحمد (43 عامًا) قرارًا بالغ الخطورة؛ إذ اندفع نحو المهاجم، واشتبك معه جسديًا، قبل أن ينجح في نزع سلاحه. لقطات مصورة وثّقت اللحظات الحاسمة، حيث ظهر الأحمد يتسلل عبر موقف سيارات، ثم يواجه المسلح بشجاعة نادرة، في مشهد حبست الأنفاس وألهم الملايين.

إصابة ونقل إلى المستشفى
دفع الأحمد ثمن شجاعته بإصابته بطلقين ناريين في الكتف، نُقل على إثرهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. الأحمد، الأب لطفلين وصاحب متجر فواكه، لم يكن مسلحًا ولا مدربًا عسكريًا، بل مواطنًا عاديًا تحرك بدافع إنساني خالص لإنقاذ الآخرين.

كلمات وداع قبل المواجهة
قبل لحظات من اندفاعه، أبلغ الأحمد ابن عمه، جوزي علكنج، باستعداده للتضحية بحياته. يقول علكنج: “قال لي: سأموت… أرجوك اذهب لرؤية عائلتي وأخبرهم أنني قُتلت لأجل إنقاذ حياة أناس”. كلمات تختصر عمق الإيمان بالواجب الإنساني في أقسى الظروف.

تضامن عالمي وتبرعات قياسية
اللقطات المتداولة على نطاق واسع أشعلت موجة تضامن عالمية، تُرجمت إلى حملة تبرعات عبر منصة “GoFundMe” لدعم الأحمد وأسرته. خلال وقت قياسي، تجاوزت التبرعات حاجز المليون دولار أميركي، بمشاركة أكثر من 18 ألف متبرع، بينهم الملياردير الأميركي بيل أكمان الذي ساهم بمبلغ 100 ألف دولار، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

إشادة رسمية بشجاعة نادرة
رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، أشاد ببطولة الأحمد، مؤكدًا أن “المزيد من الأرواح كانت ستُفقد لولا شجاعته ونكرانه لذاته”. كلمات رسمية عكست تقديرًا عامًا لفعل إنساني غيّر مجرى الأحداث.

حصيلة مأساوية وتفاصيل الهجوم
الهجوم الذي هزّ سيدني أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وإصابة العشرات. وقد قُتل منفذ الهجوم، ساجد أكرم (50 عامًا)، على يد الشرطة في موقع الحادث، فيما نُقل ابنه نافيد (24 عامًا)، وهو المسلح الثاني، إلى المستشفى.

قصة أحمد الأحمد ليست مجرد خبر عاجل، بل شهادة حيّة على قدرة الفرد على صناعة الفارق في أحلك اللحظات. بين رصاص عشوائي وخوف جماعي، اختار رجل بسيط أن يقدّم حياته درعًا للآخرين. ومع كل تبرع وصل، لم يُكافأ فعل الشجاعة فحسب، بل جرى التأكيد مجددًا على أن الإنسانية، حين تُختبر، قادرة على الانتصار.

الرصاص إطلاق النار المستشفى الشرطة دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

كأس أمم أفريقيا

قناة مجانية تنقل اللقاء.. موعد المباراة الأولى لمصر في كأس أمم أفريقيا

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

ترشيحاتنا

حساسية الأنف

أعراض حساسية الأنف وطرق علاجها.. متى تكون خطيرة؟

القشرة

من غير مواد كيميائية .. 10 طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس

طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا

طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد