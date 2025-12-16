قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

فاضل مرزوق: قطاع الملابس الجاهزة يحقق طفرة تصديرية بنسبة نمو 22% خلال 2025

المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة
ولاء عبد الكريم

أشاد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بحرص الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تحقيق طفرة تصديرية لقطاع الملابس الجاهزة، وجميع القطاعات الإنتاجية، وأن اللقاءات الدائمة التي يجري عقدها مع المصدرين، تؤكد الاتجاه الواضح نحو تحقيق مستهدفات تصل بالصادرات إلى 145 مليار دولار.

وأكد "مرزوق" في تصريحات صحفية اليوم، أن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تحقيق المستهدفات التي كان قد تعهد بها مسبقاً ومؤشرات العام الجاري تكشف أن صادرات القطاع حققت طفرة كبيرة في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بنسبة نمو 22% لتسجل 2.8 مليار مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تحسن كبير في مؤشرات القطاعات التصديرية للملابس الجاهزة.

وأشار رئيس المجلس إلى استدامة هذه المعدلات في ظل النمو المتزايد للاستثمارات في هذا القطاع، مع التوسعات الاستثمارية الكبيرة للشركات المصرية التي تمثل أكثر من 63% من هيكل الصادرات المصرية.

كما كشف أنه من المتوقع نمو صادرات الملابس الجاهزة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35% خلال 2026، استناداً إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها مؤخراً في المناطق الصناعية المختلفة.

وكشف "مرزوق" أن شركات الملابس المصرية أجرت توسعات استثمارية في العامين الماضيين مما دعم القفزة غير المسبوقة في الصادرات عبر  تعزيز القدرات الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج والاستدامة والتطوير المستمر.

وتعهد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بمواصلة الجهود التي يبذلها المجلس من أجل استمرار القفزة في الصادرات المصرية من قطاع الملابس على مدار السنوات المقبلة حتي 2030 في إطار خطة خمسية يعمل عليها المجلس.

صادرات الملابس الجاهزة الاقتصاد استثمار

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

