قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
الإفتاء تكشف تفاصيل التعاون مع القومي للطفولة لتعزيز الوعي المجتمعي
محافظ البنك المركزي: سنواصل دعم المبادرات الصحية
اجتماع تشاورى لمتحدثي الخارجية المصرية والصينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يبحث مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية تعزيز أوجه التعاون

وزير الإسكان مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية
وزير الإسكان مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية
آية الجارحي

التقي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ببثينة بنت علي الجبر النعيمي - وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك وجهود مصر وقطر في إحداث تنمية عمرانية وتوفير السكن الملائم للجميع، وذلك خلال فعاليات المنتدي الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المقام على هامش الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنعقد بالدوحة بدولة قطر الشقيقة، بحضور مجموعة من مسئولي وزارتي الإسكان والتنمية الاجتماعية بمصر وقطر.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بلقاء بثينة بنت علي الجبر النعيمي، مجدداً الشكر لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على استضافة المجلس والمنتدي وحسن التنظيم وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ومتمنياً أن تسفر فعاليات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ42 والمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية، عن مجموعة من التوصيات والمخرجات التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة بالدول العربية. 

 من جانبها، جدَّدت بثينة بنت علي الجبر النعيمي - وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر، الترحيب بالمهندس شريف الشربيني، والوفد المرافق له، متمنيةً للوفد المصري تحقيق نتائج عمل جيدة خلال المشاركة في مجلس وزراء الإسكان العرب في دورته الـ42 والمنتدي العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية، بجانب التأكيد على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشرك بين البدلين الشقيقين.

ثم تناول اللقاء جهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة في إحداث تنمية عمرانية وتوفير السكن الملائم للجميع، كما استعرض الوزيران التجارب العمرانية والمشروعات المختلفة وفرص التعاون المستقبلي.

وخلال اللقاء، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه قام بجولة ميدانية في كل من مشروع "مشيرب" قلب الدوحة ومنطقة "سوق واقف"، واللذين يُعدان من أبرز النماذج في مجال تطوير المناطق الحضرية ذات الطابع التاريخي والتراثي، معرباً عن تقديره للتجربتين القطريتين في إحياء المناطق ذات القيمة العمرانية والثقافية، لما تميزتا به من دمج بين الحفاظ على الهوية التراثية واستخدام أساليب التنمية المستدامة والمعاصرة.

وأشار وزير الإسكان إلى وجود أوجه تشابه كبيرة بين تلك المشروعات وتجربة مصر في تطوير المناطق التاريخية ذات الأهمية التراثية، مثل مشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية، والتي تهدف إلى إعادة توظيف المناطق القديمة بشكل يحقق التوازن بين حماية التراث ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي، وهو ما يعكس التوجه المشترك لدى الدولتين في تطوير المدن بروح عصرية تحفظ الذاكرة الحضارية، مرحباً بالتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

 

استثمار تمويل الاسكان وزارة الاسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرض أكتوبر

كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب اليوما

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

ضبطيات قوات حرس الحدود

قائد قوات حرس الحدود: نمتلك أحدث الإمكانيات لحماية حدود مصر

الأنبا انجيلوس

الأنبا أنجيلوس يترأس قداس تدشين كنيسة مارمرقس بشبرا ويرسم 18 شماسا| صور

الصرف الصحي

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد المركز الطبي لرعاية العاملين

بالصور

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد