قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
الإفتاء تكشف تفاصيل التعاون مع القومي للطفولة لتعزيز الوعي المجتمعي
محافظ البنك المركزي: سنواصل دعم المبادرات الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

افتتاح الفرع الرابع لمنافذ «كاري أون» بمدينة الإنتاج الإعلامي

وزير التموين ومحافظ الجيزة ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي يفتتحون الفرع الرابع لمنافذ «كاري أون» بمقر المدينة
وزير التموين ومحافظ الجيزة ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي يفتتحون الفرع الرابع لمنافذ «كاري أون» بمقر المدينة
محمد صبيح

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الفرع الرابع لمنافذ وزارة التموين تحت العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، وذلك بمقر مدينة الإنتاج الإعلامي بمحافظة الجيزة، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، و عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويقام الفرع الجديد على مساحة تبلغ نحو 300 متر مربع، في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المنافذ الاستهلاكية التابعة لها، وتقديم تجربة تسوق عصرية ومتكاملة للمواطنين، تعتمد على جودة العرض وتنوع السلع وسهولة الحصول على الخدمة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن افتتاح هذا الفرع يأتي ضمن خطة الوزارة لتعميم تجربة «كاري أون» على مستوى الجمهورية، عقب افتتاح الفرع الرئيسي بكلية البنات بالقاهرة، إلى جانب فرعي الأميرية والسيدة زينب المتخصصين في بيع اللحوم والأسماك، بما يعكس سرعة تنفيذ المشروع وحرص الوزارة على التوسع في إنشاء منافذ مطورة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن مشروع «كاري أون» لا يقتصر على تطوير الشكل الخارجي للمنافذ، بل يشمل أيضًا تعزيز المنظومة الرقمية من خلال التعاون مع كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا، بما يتيح خدمات الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، ونظم الولاء للعملاء، بما يسهم في تقديم تجربة شراء أكثر سهولة وكفاءة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي ومواكبة أحدث النظم المتبعة في كبرى سلاسل التجزئة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن منافذ «كاري أون» توفر جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمنظفات، والتي يتم إنتاج جانب كبير منها من خلال 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن توافر سلع عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للمنافذ التابعة للوزارة.

وشدد الوزير على أن مشروع «كاري أون» يمثل نموذجًا متطورًا للمنافذ التموينية الحديثة، ويهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنافذ المطورة، وتحقيق نقلة نوعية في أسلوب عرض السلع وتقديم الخدمات، بما يواكب متطلبات السوق ويلبي احتياجات المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ الجيزة أن افتتاح فرع «كاري أون» بمدينة الإنتاج الإعلامي يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في المنافذ الاستهلاكية المطورة بما يسهم في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، ويخفف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

وأضاف المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تدعم بشكل كامل جهود وزارة التموين في تطوير منظومة التجارة الداخلية، والتوسع في إقامة المنافذ الاستهلاكية الحضارية التي تواكب متطلبات المواطنين وتسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق لافتتاح المزيد من المنافذ خلال الفترة المقبلة بما يحقق التوازن السعري ويخدم أهالي الجيزة.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للتوسع في إنشاء المنافذ التموينية المطورة داخل المناطق ذات الكثافات السكانية، بما يضمن وصول السلع الأساسية للمواطنين بسهولة ويسر، مع المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بجودة السلع والأسعار المعلنة مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل أحد محاور دعم الأمن الغذائي وتحقيق استقرار المعروض بالأسواق.

التموين وزير التموين استثمار وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرض أكتوبر

كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب اليوما

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

منفذي هجوم سيدني

رحلة إلى الفلبين.. مفاجأة جديدة حول تاريخ منفذي هجوم سيدني

جانب من اللقاء

استشاري: الوقاية والدعم النفسي خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من التحرش

منتخب مصر

مصر ونيجيريا.. ناقد رياضي يوضح فكر حسام حسن خلال مباراة اليوم

بالصور

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد