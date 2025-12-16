قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

تكريم حسام العادلي رئيس محكمة الجنايات في ملتقى مناهضة العنف وتمكين ذوي الهمم

صدى البلد
صدى البلد

جرى تكريم المستشار حسام العادلي، رئيس محكمة الجنايات، خلال فعاليات الملتقى التثقيفي الثاني، والذي عُقد في إطار الحملة العالمية (حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف)، وبالتوازي مع المبادرة الرئاسية لتمكين ذوي الهمم، وذلك لمناقشة سبل تمكين وحماية ذوي الهمم وتعزيز حقوقهم داخل المجتمع.

وجاء الملتقى بدعوة كريمة من وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التمريض – جامعة الإسكندرية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع صالون جامعة الإسكندرية الثقافي ونادي ليونز جاردينيا، وبحضور نخبة من القامات المجتمعية والدينية والأكاديمية.

وشهد الملتقى حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة سحر شريف، والدكتور إبراهيم الجمل، والدكتور محمد أنور، إلى جانب النائبة رانيا الشيمي، والقس إبراهيم زكريا، في مشهد يعكس أهمية الحدث وتنوع المشاركات المجتمعية والدينية الداعمة لقضايا مناهضة العنف وتمكين ذوي الهمم.

وخلال الملتقى، شارك المستشار حسام العادلي كأحد المتحدثين الرئيسيين، حيث تناول في كلمته الحماية القانونية لذوي الهمم، مستعرضًا الإطار الدستوري والتشريعي الضامن لحقوقهم، ومؤكدًا أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لحمايتهم من كافة أشكال العنف أو التمييز، وأن تفعيل النصوص القانونية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية هو السبيل لضمان حقوقهم على أرض الواقع.

وأكد المستشار حسام العادلي أن «تمكين ذوي الهمم وحمايتهم من كافة أشكال العنف يمثل مسؤولية مجتمعية وأخلاقية قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، وأن بناء مجتمع عادل يبدأ بالإنصات الحقيقي لاحتياجاتهم، والعمل الجاد على دمجهم وتمكينهم وضمان كرامتهم وحقوقهم الكاملة».

ويأتي هذا التكريم في إطار تقدير جهوده في دعم القضايا الإنسانية والمجتمعية، والتأكيد على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني لمواجهة كافة أشكال العنف، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

وفي ختام الفعاليات، أعرب المستشار حسام العادلي عن خالص شكره وتقديره للقائمين على الملتقى على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الهمم.

المستشار حسام العادلي مناهضة العنف ذوي الهمم

