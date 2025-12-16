محطات هامة في حياة جيرارد ويلتر مصمم بيجو 405 الأسطورية

جيرارد ويلتر كان يعمل مصمم سيارات في شركة بيجو الفرنسية، وعرف بتصميم سيارات بيجو الشهيرة وكان منها، بيجو 205 و بيجو 405 الأيقونية، والتي أصبحت جزء من تصاميم بيجو العائلية .
عمل جيرارد ويلتر مع سباقات لومان
بالإضافة إلى ان جيرارد ويلتر عمل مع فرق سباقات لومان، وقام بتصميم سيارة WM P88 التي سجلت أرقام قياسية في السرعة، على الرغم من أن تصميم الهيكل الخارجي لبيجو 405 يعود لـ بينينفارينا، إلا أن ويلتر لعب دور محوري في تطوير وتصميم العديد من سيارات بيجو الأخرى خلال مسيرته المهنية الطويلة، وكان له بصمات واضحة في خطوط تصميم الشركة.
تصميم جيرارد ويلتر للسيارات
عمل جيرارد ويلتر في شركة بيجو منذ عام 1960، وساهم في تصميم سيارات كثيرة منها، 304، و 604 ، و 305 ، و 605 ، و 405 ، بالإضافة إلى نماذج اختبارية بارزة منها أوكسيا.
تصميم بيجو 405
كانت سيارة بيجو 405 تنتمي لفئة السيارات السيدان العائلية وكانت ناجحة جداً، وظهرت بخطوط أنيقة وعصرية، وحققت نجاح كبير في الأسواق، خاصة في النسخ الرياضية مثل Mi16 و T16.
الإرث الذى تركة جيرارد ويلتر
ترك جيرارد ويلتر بصمة لا تمحى في تاريخ بيجو، وكان مسؤولاً عن تصميمات أثرت في العلامة التجارية وأدائها، خاصة مع نجاح 205 و 405، وتميز تصميمها بخطوط مستقيمة وصلبة وأنيقة وعصرية.
جيرارد ويلتر (Gérard Welter): كان ويلتر مديرًا لمركز بيجو للتصميم خلال فترة تطوير 405 وعمل مع فريقه على المشروع الذي كان يحمل الاسم الرمزي Project D60 .
الجوائز التي حصل عليها جيرارد ويلتر
بفضل تصميم بيجو 405 فاز جيرارد ويلتر بجائزة "سيارة العام الأوروبية" في عام 1988، وكانت هناك إصدارات منافسة من بيجو 405 توربو 16 التي فازت برالي باريس-داكار، وهي مختلفة تمامًا عن 405 العادية وتم تصميمها كنموذج أولي بمحرك وسطي من قبل فريق ويلتر الخاص (WM).
وجدير بالذكر ان سيارة بيجو 405 تشبه في مظهرها سيارة ألفا روميو 164 التي تم إطلاقها في نفس العام، وهي من تصميم مكتب بينينفارينا.