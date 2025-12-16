محطات هامة في حياة جيرارد ويلتر مصمم بيجو 405 الأسطورية

جيرارد ويلتر كان يعمل مصمم سيارات في شركة بيجو الفرنسية، وعرف بتصميم سيارات بيجو الشهيرة وكان منها، بيجو 205 و بيجو 405 الأيقونية، والتي أصبحت جزء من تصاميم بيجو العائلية .

حياه جيرارد ويلتر مصمم بيجو 405 الأسطورية

عمل جيرارد ويلتر مع سباقات لومان

بالإضافة إلى ان جيرارد ويلتر عمل مع فرق سباقات لومان، وقام بتصميم سيارة WM P88 التي سجلت أرقام قياسية في السرعة، على الرغم من أن تصميم الهيكل الخارجي لبيجو 405 يعود لـ بينينفارينا، إلا أن ويلتر لعب دور محوري في تطوير وتصميم العديد من سيارات بيجو الأخرى خلال مسيرته المهنية الطويلة، وكان له بصمات واضحة في خطوط تصميم الشركة.

حياه جيرارد ويلتر مصمم بيجو 405 الأسطورية

تصميم جيرارد ويلتر للسيارات

عمل جيرارد ويلتر في شركة بيجو منذ عام 1960، وساهم في تصميم سيارات كثيرة منها، 304، و 604 ، و 305 ، و 605 ، و 405 ، بالإضافة إلى نماذج اختبارية بارزة منها أوكسيا.

تصميم بيجو 405

كانت سيارة بيجو 405 تنتمي لفئة السيارات السيدان العائلية وكانت ناجحة جداً، وظهرت بخطوط أنيقة وعصرية، وحققت نجاح كبير في الأسواق، خاصة في النسخ الرياضية مثل Mi16 و T16.

حياه جيرارد ويلتر مصمم بيجو 405 الأسطورية

الإرث الذى تركة جيرارد ويلتر

ترك جيرارد ويلتر بصمة لا تمحى في تاريخ بيجو، وكان مسؤولاً عن تصميمات أثرت في العلامة التجارية وأدائها، خاصة مع نجاح 205 و 405، وتميز تصميمها بخطوط مستقيمة وصلبة وأنيقة وعصرية.

جيرارد ويلتر (Gérard Welter): كان ويلتر مديرًا لمركز بيجو للتصميم خلال فترة تطوير 405 وعمل مع فريقه على المشروع الذي كان يحمل الاسم الرمزي Project D60 .

الجوائز التي حصل عليها جيرارد ويلتر

بفضل تصميم بيجو 405 فاز جيرارد ويلتر بجائزة "سيارة العام الأوروبية" في عام 1988، وكانت هناك إصدارات منافسة من بيجو 405 توربو 16 التي فازت برالي باريس-داكار، وهي مختلفة تمامًا عن 405 العادية وتم تصميمها كنموذج أولي بمحرك وسطي من قبل فريق ويلتر الخاص (WM).

حياه جيرارد ويلتر مصمم بيجو 405 الأسطورية

وجدير بالذكر ان سيارة بيجو 405 تشبه في مظهرها سيارة ألفا روميو 164 التي تم إطلاقها في نفس العام، وهي من تصميم مكتب بينينفارينا.