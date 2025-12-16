ترتيب شاهد لأعلى المسلسلات مشاهدة في مصر .. القائمة الكاملة

أفرجت منصة شاهد عن ترتيب المسلسلات لـ أعلي نسب المُشاهدة عبر شاهد خلال عام 2025، حيث نجحت الأعمال الدرامية المُختلفة في الحصول على ثقة المُشاهدين في مصر على مدار العام.



وإحتل المركز الأول في المُسلسلات الأكثر مُشاهدة خلال العام الحالي مُسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد أسماء جلال، مصطفي غريب، وإخراج خالد جلال.



وجاء في المركز الثاني مُسلسل العتاولة 2، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وإخراج أحمد خالد موسي، وفي المركز الثاث مسلسل موضوع عائلة من بطولة ماجد الكدواني، بينما جاء مُسلسل إش إش في المركز الرابع، وهو من بطولة مي عمر، وماجد المصري، هالة صدقي، إنتصار، إخراج محمد سامي.



وجاء مُسلسل نص الشعب إسمه مُحمد في المركز الخامس، من بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، مايان السيد، هاجر السراج، إخراج عبد العزيز النجار، ثم المداح في المرتبة السابعة، من بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.



وفي المرتبة الثامنة من مُتابعة المُشاهدين للمُسلسلات خلال العام الحالي على شاهد جاء مُسلسل 80 باكو من بطولة هدي المُفتي، إنتصار، رحمة، خالد مختار، وإخراج كوثر يونس، وفي المرتبة العاشرة جاء ُمسلسل سيد الناس، من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، وإخراج محمد سامي.

