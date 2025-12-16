قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ترتيب شاهد لأعلى المسلسلات مشاهدة في مصر .. القائمة الكاملة

مسلسلات شاهد
مسلسلات شاهد
محمد نبيل

أفرجت منصة شاهد عن ترتيب المسلسلات لـ أعلي نسب المُشاهدة عبر شاهد خلال عام 2025، حيث نجحت الأعمال الدرامية المُختلفة في الحصول على ثقة المُشاهدين في مصر على مدار العام.

وإحتل المركز الأول في المُسلسلات الأكثر مُشاهدة خلال العام الحالي مُسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد أسماء جلال، مصطفي غريب، وإخراج خالد جلال.

وجاء في المركز الثاني مُسلسل العتاولة 2، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وإخراج أحمد خالد موسي، وفي المركز الثاث مسلسل موضوع عائلة من بطولة ماجد الكدواني، بينما جاء مُسلسل إش إش في المركز الرابع، وهو من بطولة مي عمر، وماجد المصري، هالة صدقي، إنتصار، إخراج محمد سامي.

وجاء مُسلسل نص الشعب إسمه مُحمد في المركز الخامس، من بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، مايان السيد، هاجر السراج، إخراج عبد العزيز النجار، ثم المداح في المرتبة السابعة، من بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
 
وفي المرتبة الثامنة من مُتابعة المُشاهدين للمُسلسلات خلال العام الحالي على شاهد جاء مُسلسل 80 باكو من بطولة هدي المُفتي، إنتصار، رحمة، خالد مختار، وإخراج كوثر يونس، وفي المرتبة العاشرة جاء ُمسلسل سيد الناس، من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، وإخراج محمد سامي.
 

مسلسلات شاهد مسلسلات رمضان العتاولة أشغال شقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الصياد: الحكومة تضع التصدير على رأس أولوياتها… وصادرات الصناعات الهندسية تسجل نموا قياسيا

غزة

آخر الأوضاع بالقطاع | قافلة زاد العزة الـ95 تحمل 8 آلاف طن مساعدات إلى غزة

مفيدة شيحة

مافيش عذر | تعليق ناري من مفيدة شيحة على مسلسل اتنين قهوة

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد