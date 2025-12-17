حملات تفتيش وقوافل علاجية وتحصين آلاف رءوس الماشية .. الزراعة في أسبوع



أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 228 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع نفذت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان، قافلة علاجية مجانية شاملة في منطقة حلوان وضواحيها لدعم المربين، وتنظيم ندوات توعوية حول الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما نجحت المديرية في ضبط 3 طن و512 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (دواجن، مصنعات، دهون، وأسماك)، مع استمرار حملات التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما كثفت مديرية الزراعة بالجيزة جولاتها الميدانية لمتابعة صرف الأسمدة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فيما أعلنت مديرية الطب البيطري عن نجاحها في تحصين 220,079 رأس من الأبقار والجاموس ضد الأمراض الوبائية. وعلى الصعيد الرقابي، تم ضبط 4 طن و97 كجم من اللحوم والمصنعات وهياكل الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك قبل تداولها في الأسواق، كما استقبلت مديرية الزراعة بالقليوبية وفداً فرنسياً في زيارة ميدانية للوحدات الزراعية بمركز شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما عقدت المديرية لقاءات حقلية بقرى طوخ لتقديم إرشادات فنية لمزارعي المشمش حول طرق الري والتسميد، كما نظمت مديرية الطب البيطري ندوات توعوية حول أهمية التحصينات الدورية للأمان الحيوي ومواجهة إنفلونزا الطيور.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بالغربية قافلتين بيطريتين بمركزي المحلة الكبرى وزفتى بالتعاون مع جامعة طنطا، حيث تم تقديم العلاج لـ 456 حيواناً و6260 طائراً بالمجان. وفي حملات تفتيشية مكثفة، تم ضبط 908.5 كجم من الأسماك المدخنة والدواجن والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك والمذبوحة خارج المجازر الرسمية، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية متابعة زراعات البطاطس والفاصوليا والقمح، مع التشديد على رقابة صرف الأسمدة، فضلا عن إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، ونفذت مديرية الطب البيطري 3 قوافل بقرى "ساقية أبوشعرة، السنابسة، والبرانية"، استفاد منها 666 حيواناً و2050 طائراً، كما أجرت مديرية الزراعة بكفر الشيخ جولات تفقدية للمحاصيل الشتوية ومتابعة انتظام صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

كما ركزت المديرية جهودها على تقديم الدعم الفني لمزارعي القمح عبر ندوات إرشادية موسعة، مع الاستمرار في التصدي الفوري لأي حالات تعدي على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة، كما عقدت مديرية الزراعة بالدقهلية اجتماعاً مع رؤساء الجمعيات لتسريع حصر المحاصيل الشتوية وتنظيم تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني والصوب، مؤكدة على منع التعديات، كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة بالسنبلاوين عالجت 365 حيواناً و2400 طائر، مع تقديم جرعات ضد الطفيليات لـ 450 رأس من الأغنام.

كما اعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، تحصين 496,324 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تسيير 27 قافلة بيطرية مجانية خدمت 8210 حيواناً، فيما أسفرت الرقابة على ثلاجات اللحوم عن ضبط 726 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وناقشت مديرية الزراعة بالبحيرة مع رؤساء الجمعيات سبل تذليل عقبات توزيع الأسمدة وتطهير المساقي، كما تم إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وتنفيذ ندوة لمكافحة القوارض، وأعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 644,079 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع لضمان حماية الثروة الحيوانية، كما أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية عن إتمام زراعة 40 حقلاً إرشادياً لمحصول القمح، كما قامت الفرق الفنية بفحص أشجار النخيل والزينة بحدائق المنتزه وأنطونيادس وحديقة الحيوان للحفاظ على قيمتها النباتية، وذلك عقب اجتماع موسع مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل وإزالة التعديات المرصودة، كما نفذت مديرية الطب البيطري بمطروح، بالتعاون مع الجامعة الصينية، قافلة بيطرية بمنطقة سيوة (قرية المراق)، حيث تم تقديم العلاج والتجريع لـ 800 رأس من الأغنام والماشية، بالإضافة إلى فحص وعلاج أكثر من 400 حالة داجنة وحالات باطنة متنوعة.

بينما شنت مديرية الطب البيطري بالسويس حملات رقابية أسفرت عن ضبط 1326 كجم من اللحوم والكبدة المجمدة والدهون غير الصالحة للاستهلاك، فيما كثفت المديرية نشاطها التوعوي بعقد 41 ندوة حول الأمراض المشتركة والتحصينات، مع استمرار حملات الوقاية ضد الحمى القلاعية، كما تفقدت مديرية الزراعة بالإسماعيلية حقول بنجر السكر لمتابعة النمو وصرف الأسمدة، مع عقد ندوات إرشادية لمحصولي القمح والبنجر. وفي مركز أبوصوير، نفذت مديرية الطب البيطري قافلة تناسلية وعلاجية شاملة بقرية السبع آبار غربية، قدمت خدماتها لـ 1659 حيواناً، كما أجرت مديرية الزراعة ببورسعيد جولات تفقدية لزراعات بنجر السكر والقمح للتأكد من حالتها، كما نظمت ندوة إرشادية فنية حول الطرق المثلى لمكافحة القوارض لتقليل الخسائر المحصولية، مع الاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي التابعة لزمام المحافظة.

فيما كثفت مديرية الزراعة بشمال سيناء نشاطها بمركز العريش عبر زراعة حقول إرشادية لصنف قمح "سدس 15"، كما تفقدت زراعات الصوب بقرية نجيله وأشجار الزيتون بقرية السكاسكة لتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية الحالية، كما شاركت مديرية الزراعة بجنوب سيناء في اجتماعات التجمعات التنموية لتسريع استخراج كارت الفلاح، مع توفير تقاوي الشعير المدعمة لمزارعي رأس سدر وطور سيناء. كما شمل النشاط متابعة الحقول الإرشادية للقمح وتطوير الوحدة البستانية لزراعة محاصيل الخضر والبصل.

وعقدت مديرية الزراعة بالفيوم اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة العمل بالإدارات الزراعية، تلاه حملات تفتيشية على محلات المبيدات للتأكد من المنتجات المسجلة، كما ضبطت مديرية الطب البيطري طناً و710 كجم من الدهون الحيوانية والكبدة المجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، كما أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا عن تدشين حقل إرشادي لمحصول القمح بقرية منشأة المغالقة، وتنفيذ ندوة فنية بمركز نواي الإرشادي، فيما استمرت اللجان الميدانية في متابعة انتظام صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية والتصدي لمحاولات البناء المخالف على الأراضي.

وخلال هذا الاسبوع ايضا نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج جولات مرورية على المجازر لمتابعة سير العمل وضمان سلامة الذبائح، كما نظمت سلسلة ندوات إرشادية للمواطنين والمربين حول خطورة الأمراض المشتركة وطرق الوقاية من مرض السعار وفيروس إنفلونزا الطيور، كما واصلت مديرية الزراعة بقنا خطتها للتوسع في الحقول الإرشادية للقمح، مع متابعة ميدانية للإدارة الزراعية بنقادة، كما أعلنت المديرية عن استمرار العمل في محطات تطوير الري الحقلي بمركزي قفط وقوص بهدف ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة التوزيع، كما نفذت مديرية الزراعة بالأقصر حملات لفحص مزارع الموز لضمان خلوها من تورد القمة، مع متابعة صرف الأسمدة وإزالة التعديات، كما كثفت مديرية الطب البيطري تواجدها بأسواق المواشي لإجراء التقصي الوبائي النشط وتوعية التجار بأهمية التحصينات.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.