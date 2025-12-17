ضبط ماكينة خبز بلدي و286 بطاقة ذكية في مخابز سياحية مخالفة بدمياط

قاد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، جولة مسائية، حيث تم ضبط ماكينة صرف خبز بلدي مدعم خاصة بإحدى المخابز البلدية، وضبط عدد كبير من البطاقات التموينية الذكية في مخبز سياحي حر، بلغ عددها 286 بطاقة، كما تم ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم داخل مخبز سياحي. وتم التحفظ على الماكينة، والبطاقات التموينية، وكمية الدقيق المضبوطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية المواطنين بدمياط بعدم ترك البطاقات التموينية الخاصة بهم في المخابز أو لدى البدالين التموينيين، حفاظًا على حقوقهم ومنع التلاعب بالبطاقات، حتى لا يتعرضوا لإلغاء بطاقاتهم. كما دعت المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو فساد، والتعاون مع مديرية التموين في كشف المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن.