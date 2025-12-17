ترامب يفرض قيود سفر جديدة ويوسّع قائمة الدول المشمولة بالحظر

وسّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائمة الدول التي تواجه قيوداً على السفر، في أحدث خطوة تتخذها إدارته للتشدد في ملف الهجرة، وذلك عقب حادثة إطلاق نار الشهر الماضي أسفرت عن مقتل جنديين من الحرس الوطني.

وفرض الرئيس قيوداً كاملة على دخول مواطني بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، إضافة إلى "الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية".

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 12 دولة تخضع لقيود كاملة وسبع دول أخرى تواجه قيوداً جزئية، وفقاً للبيت الأبيض، الذي شارك تفاصيل القرار في بيان حقائق.

دول مصنّفة عالية المخاطر وتشديد إضافي

يواصل ترمب فرض القيود على 12 دولة تُعد "عالية المخاطر"، وهي: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. كما ستخضع دولتان كانتا تواجهان بالفعل قيوداً جزئية، وهما لاوس وسيراليون، لحظر كامل أيضاً.

وقال البيت الأبيض إن هذه الإجراءات "ضرورية لمنع دخول رعايا أجانب تفتقر الولايات المتحدة إلى معلومات كافية لتقييم المخاطر التي قد يشكلونها، ولضمان تعاون الحكومات الأجنبية، وإنفاذ قوانين الهجرة الأميركية، وتحقيق أهداف أخرى مهمة في السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب".