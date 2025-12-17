أمير طعيمة يعلق على نقد مسلسل الست: نحترم مجهود بلادنا

كشف الشاعر وكاتب الأغانى أمير طعيمة عن رأيه فى فيلم الست» وكيف يراه تجربة مهمة، وأن الهجوم عليه غير مبرر

وكتب أمير طعيمة فى منشور عبر حسابه الرسمى بـ«فيس بوك» عن العمل: «المؤامرة اللى ورا فيلم الست؟ تعالى نفكر فى الكلام ده واحدة واحدة.. نستعرض كده بعض أسماء النجوم المشاركين: منى زكى، أحمد حلمى، كريم عبدالعزيز، نيللى كريم، فراج، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، أمينة خليل، طه دسوقى، أمير المصرى وغيرهم، فى قائمة ما اجتمعتش قبل كده فى فيلم واحد».

وتابع: «ده غير إنه تأليف أحمد مراد وإخراج مروان (وحيد) حامد.. الموسيقى هشام نزيه، المونتاج أحمد حافظ، الديكور محمد عطية، ودول اللى عملوا معظم الأحداث الهامة اللى عملتها الشركة المتحدة وهزت العالم زى حفل المومياوات وحفل المتحف المصرى ده غير الأعمال الفنية الهامة التى لا حصر لها».

واضاف: «هل معنى كده إنى لازم أحب الفيلم؟.. لا طبعا لأن ذوقك الشخصى ده شىء ملكك لوحدك ومن حقك ما تحبش فيلم god father أو مسلسل breaking bad، أو حتى أغانى مايكل جاكسون، بس لما تصدق إن فيه مؤامرة فى عمل بيشارك فيه أهم مبدعينك فانت اللى بتسىء لفنك ورموزك ولنفسك قبلهم».

واستكمل : «وطبعًا مش محتاجين نقول إن الهجمة دى سببها إن الفيلم بدعم من هيئة الترفيه، وهنا لازم نوضح الفرق بين إنتاج ودعم هيئة الترفيه، من مدة بدأت تنتج أعمال كبيرة زى مثلا فيلم 7 dogs وفيه أفلام شافت إنها أفلام مميزة زى ولاد رزق 3 وفيلم الست وغيرهم فاتفقت مع منتجى الأفلام دى على دعمها، فيلم الست فيلم بيتحضر له من سنين ويحمل وجهة نظر القائمين عليه».

واتم: «دعم هيئة الترفيه هو دعم مادى بيتيح للمنتج انه يعمل الفيلم على مستوى أعلى وده اللى حصل وليس لها أى دخل بالسياق الدرامى، يعنى الهيئة بتساعدك تطلع فكرتك بأفضل شكل.. حب فيلم أم كلثوم وأشد به، أو ارفضه وانتقده لأن ده حقك كمشاهد بس فى الحالتين احترم مجهود وتعب وشقى ولاد بلدك واحترمهم وما تخليش حد يضحك عليك لأهداف معروفة وبقى دمها تقيل».