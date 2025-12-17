قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بدء التصويت بـ527 لجنة في جولة الإعادة لانتخابات النواب بكفر الشيخ

بدء التصويت
بدء التصويت
محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انطلاق عملية التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وفتحت 527 لجنة انتخابية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بجميع دوائر المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية، لتأمين المقار وضمان انضباط سير العملية، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشددًا على المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية لمتابعة العملية الانتخابية أولًا بأول.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن عدد من يحق لهم التصويت في دوائر المحافظة يبلغ 2 مليون و420 ألفًا و182 ناخبًا، موزعين على 527 لجنة فرعية في 501 مركز انتخابي، تتبع 4 لجان عامة، ويشرف القضاة على العملية الانتخابية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف قريبة من مراكز الاقتراع تضم عشرات سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ، إلى جانب تجهيز فرق طبية وتمريضية بمشاركة مديرية الصحة بكفرالشيخ، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية.

ودعا محافظ كفرالشيخ جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري، ويؤكد دعمه للديمقراطية والاستقرار وبناء المستقبل

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار كفر الشيخ

