قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي

قطاع الطاقة الروسية
قطاع الطاقة الروسية
محمود نوفل

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادرها أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاق سلام مع أوكرانيا. 

وقالت المصادر ذاتها إن واشنطن تدرس خيار استهداف ناقلات نفط في أسطول الظل الروسي إذا رفض بوتين اتفاق السلام.

وصنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الأربعاء"، النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية".. وقال "تم فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها".

وذكر ترامب، في منشور على حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن "فنزويلا محاصرة تماما بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية.. سيزداد هذا الأسطول قوة، وستكون الصدمة التي سيتلقونها غير مسبوقة".

وأضاف ترامب: أصدرت أمرا رسميا بفرض الحصار البحري الشامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا ستكون غير مسبوقة إلى أن تعيد النفط والأراضي والأصول التي سرقتها".

ورأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرارات ترامب، بفرض "حصار كامل وشامل"، تمثل تصعيدا خطيرا لحملة الضغط التي يشنها منذ أشهر ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

في المقابل، قدمت فنزويلا، احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة، متهمة الولايات المتحدة بـ"سرقة" ناقلة نفط فنزويلية في منطقة البحر الكاريبي.

واعتبرت الحكومة الفنزويلية، وفقا لبيان أصدرته اليوم؛ أن ما جرى يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادتها الوطنية، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما وصفته "التصرف غير القانوني"، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغوط والإجراءات الأحادية التي تمارسها واشنطن ضد كاراكاس.

ترامب بوتين روسيا أسطول الظل الروسي قطاع الطاقة الروسية أوكرانيا فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى السنغال، خالد عارف

سفير مصر بداكار: ندعم إرساء نظام دولي متعدد الأقطاب بين دول الجنوب

انتخابات التطبيقيين

بالتزكية.. رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين وهذه أبرز قرارات العمومية

النقل السياحي

ميكنة خدمات النقل السياحي بالكامل تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للجهد والوقت

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد