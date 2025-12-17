نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادرها أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وقالت المصادر ذاتها إن واشنطن تدرس خيار استهداف ناقلات نفط في أسطول الظل الروسي إذا رفض بوتين اتفاق السلام.

وصنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الأربعاء"، النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية".. وقال "تم فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها".

وذكر ترامب، في منشور على حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن "فنزويلا محاصرة تماما بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية.. سيزداد هذا الأسطول قوة، وستكون الصدمة التي سيتلقونها غير مسبوقة".

وأضاف ترامب: أصدرت أمرا رسميا بفرض الحصار البحري الشامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا ستكون غير مسبوقة إلى أن تعيد النفط والأراضي والأصول التي سرقتها".

ورأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرارات ترامب، بفرض "حصار كامل وشامل"، تمثل تصعيدا خطيرا لحملة الضغط التي يشنها منذ أشهر ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

في المقابل، قدمت فنزويلا، احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة، متهمة الولايات المتحدة بـ"سرقة" ناقلة نفط فنزويلية في منطقة البحر الكاريبي.

واعتبرت الحكومة الفنزويلية، وفقا لبيان أصدرته اليوم؛ أن ما جرى يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادتها الوطنية، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما وصفته "التصرف غير القانوني"، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغوط والإجراءات الأحادية التي تمارسها واشنطن ضد كاراكاس.