وزير الداخلية الفرنسي : هجوم إلكتروني استهدف وزارة الداخلية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم /الأربعاء/ أن هجوما إلكترونيا استهدف وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن عشرات من الملفات السرية تم الوصول إليها.



وأوضح نونيز، في تصريحات اليوم، "نتحدث هنا عن ملايين البيانات .. لقد تعرضنا لاختراق نفذه فردا أو مجموعة من الأفراد، تمكنوا من الوصول إلى أنظمة معلوماتنا عبر حسابات البريد الإلكتروني للوزارة، واستخرجوا كلمات المرور من البريد الإلكتروني".



وأكد لوران نونيز أن عشرات من الملفات السرية التابعة لوزارة الداخلية تمت سرقتها من قبل "مجموعة من الأفراد" عقب اختراق خبيث قبل بضعة أيام.



وصرح وزير الداخلية بأنه تم الاطلاع على "عدد من الملفات المهمة بالنسبة لنا"، ولا سيما ملفات السوابق الجنائية (TAJ) وملفات الأشخاص المطلوبين (FPR).



وأضاف: "لا نعرف حتى الآن حجم الاختراق، ولا نعرف البيانات التي تم استخراجها" إلا أنه أوضح أن حتى الآن، تم استخراج بضع عشرات من الملفات من النظام.



هذا وقد ادعى الجمعة الماضية قراصنة إلكترونيون أنهم تمكنوا من الوصول إلى بيانات 16.4 مليون مواطن فرنسي موجودة في ملفات الشرطة.



وأعلن من جانبه وزير الداخلية، الجمعة، فتح تحقيق بعد أن تعرضت حسابات البريد الإلكتروني للوزارة لهجوم سيبراني، وقال "كان هناك هجوم سيبراني. تمكن أحد المهاجمين من الوصول إلى عدد من الملفات".